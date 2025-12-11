Danick Martel bröt sitt avtal med finska Ässät i går.

Nu är den förre SHL-forwarden klar för en ny klubb, HK Spisska Nova Ves i Slovakien.

Danick Martel flyttar vidare efter att ha brutit kontraktet i Finland. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

Det var under gårdagen som nyheten kom att den förre SHL-forwarden Danick Martel blev tillgänglig på marknaden efter att ha brutit sitt kontrakt med Ässät. Martel lämnade den finska klubben efter att ha noterats för sju mål och 13 poäng på 23 matcher i Liiga.

Men kanadensaren behövde inte vänta länge på att hitta en ny klubbadress.

Danick Martel återvänder till Slovakien

Under torsdagen har Martel nämligen presenterats av en ny klubb. Han återvänder till Slovakien, där han var framgångsrik och blev mästare med Kosice i fjol. Forwarden skriver nu på för HK Spisska Nova Ves.

– Han är en erfaren forward som har haft en fin karriär och varit produktiv i olika europeiska ligor. Förra året var han en av de avgörande spelarna för mästerskapsvinnande Košice. Vi tror att han kommer att bidra med det vi verkligen behöver nu till laget, och det är mål, säger sportchefen Radomír Heizer.

Danick Martel gjorde 15 mål och 40 poäng på 46 matcher i slovakiska ligan förra säsongen. Han fyllde sedan på med sex mål och tio poäng på 16 slutspelsmatcher på vägen till att bli mästare med Kosice. Efter tiden i Finland vänder 30-åringen nu alltså tillbaka till Slovakien igen.

Säsongen 2023/24 spelade Martel även i Sverige. Han värvades till Örebro under slutet av SHL-säsongen efter att ha köpts loss från finska HPK. Tiden i SHL blev däremot inte lyckad för Martel. På 15 matcher med Örebro noterades han endast för 1+2, både grundserie och slutspel inräknat. Han lämnade sedan Örebro efter säsongen, varpå han flyttade till Kosice.

Source: Danick Martel @ Elite Prospects