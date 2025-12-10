Förre SHL-spelaren på marknaden – bryter avtalet

Den tidigare SHL-spelaren Danick Martel finns på marknaden.

Detta efter att forwarden och Liiga-laget Ässät enats om att bryta avtalet.

Danick Martel. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

Den finska Liiga-klubben Ässät meddelar via sin hemsida att man går skilda vägar med den tidigare SHL-forwarden Danick Martel.

Den kanadensiske forwarden skrev på för Björneborg-klubben inför säsongen, men efter 13 poäng på 23 matcher går parterna skilda vägar.

– Danick hamnade i en roll som inte var tillfreds för någon, så vi kom överens om att säga upp kontraktet. Vi tackar honom för hans bidrag till klubben och önskar honom lycka till i framtiden, säger sportchefen Jarno Kultanen.

Martel spelade i SHL under säsongen 2023/24, då han hämtades in till Örebro i januari 2024. Forwarden stod för två poäng på tolv grundseriematcher och en poäng på tre slutspelsmatcher för Örebro innan han lämnade klubben för spel i slovakiska Kosice. Där stod han förra säsongen för 40 poäng (15+25) på 46 matcher i grundserien och ytterligare tio poäng (6+4) på 16 matcher när Kosice blev slovakiska mästare.

Source: Danick Martel @ Elite Prospects