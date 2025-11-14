Viktor Eriksson lämnar Waterloo Black Hawks i USHL efter bara sju matcher.

Den förre Brynäsjunioren är i stället klar för spel i alpligan med Unterland.

Viktor Eriksson är tillbaka i Europa efter korta tiden i USA. Foto: Jens Carlsson/Bildbyrån

Inför årets säsong stod det klart att Viktor Eriksson lämnade Brynäs för att i stället korsa Atlanten. Han valdes först av Sioux Falls Stampede i sommarens USHL-draft men trejdades sedan till Waterloo Black Hawks innan säsongsstarten.

I Waterloo Black Hawks stod Eriksson för fem mål på sju matcher. Men han blev däremot inte långvarig i USHL. Det står nämligen klart att forwarden lämnar USA och i stället vänder tillbaka till Europa igen. Under veckan har 20-åringen i stället presenterats av den italienska klubben Unterland som till vardags spelar i alpligan. Eriksson har redan hunnit debutera för sin nya klubb och blev målskytt i debuten under en 3-4-förlust mot kroatiska Sisak under torsdagskvällen. Erikssons kontrakt med Unterland sträcker sig över resten av årets säsong.

Viktor Eriksson var lagkapten för Brynäs lag i U20 Nationell under förra säsongen. Han var även framgångsrik och vann både lagets interna skytteliga och poängliga. Eriksson stod för 24 mål och 47 poäng på 45 matcher under grundserien samt fem poäng på fem slutspelsmatcher i fjol. Den högerfattade forwarden har IK Huge som moderklubben och spelade även i Hille/Åbyggeby IK som ungdomsspelare innan han tog klivet till Brynäs. Totalt blev det sex säsonger i Brynäs IF för Eriksson.

Förra säsongen fick 20-åringen även göra sin SHL-debut för Brynäs då han i våras var ombytt och noterades för 4:29 minuters istid i grundseriens sista match.

