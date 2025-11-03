Felix Sandström får inget nytt kontrakt med Kärpät.

Han blir därmed tillgänglig på marknaden igen efter sin korta tid i Finland.

Felix Sandström är återigen klubblös. Foto: Frank Jansky/Icon Sportswire/Alamy

Efter att ha lämnat Nordamerika gick Felix Sandström klubblös inför årets säsong. I september uppenbarade sig dock en lösning för den svenske burväktaren. Han skrev på ett korttidsavtal med finska Kärpät för att ersätta lagets svenske toppmålvakt Niklas Rubin som hade åkt på en skada.

Sandströms kontrakt med Kärpät sträckte sig fram till den andra november, som var i går.

Under måndagen meddelar nu Kärpät på sina sociala kanaler att Felix Sandström inte kommer att bli kvar i klubben. Han erbjuds ingen förlängning och blir i stället avtackad efter drygt en månad i Uleåborg. Därmed blir Felix Sandström återigen tillgänglig på marknaden och tvingas ge sig ut på jakt efter en ny klubbadress.

Kiitos Felix kaikesta Kärpissä ja paljon tsemppiä jatkoon! Tack Felix för allt i Kärpät och stort lycka till framöver! 💛🖤#Kärpät #Liiga pic.twitter.com/StqmCWdnOY — Oulun Kärpät (@OulunKarpatFi) November 3, 2025

I Kärpät kom Sandström till spel i tio matcher men klubben har haft en tung säsong hittills i Liiga och svensken har inte heller övertygat under hösten. Kärpät har bara vunnit tre av tio matcher med Sandström i målet och den 28-årige målvaktens statistik har därmed blivit lidande. Sandström har noterats för 87,4 i räddningsprocent och 3,41 insläppta mål per match under tiden i Kärpät.

Tidigare i sin karriär har Felix Sandström vaktat kassen i 79 SHL-matcher för Brynäs och HV71. 2019 lämnade han Sverige för spel i Nordamerika och där jobbade han sig även upp till NHL. Sandström fick spela 30 NHL-matcher med Philadelphia Flyers över tre säsonger. 2024 skrev han sedan på för Buffalo Sabres men fick ingen NHL-chans av Sabres utan spelade endast i AHL under säsongen 2024/25 innan han vände tillbaka till Europa den här säsongen.

Det är ännu oklart var Sandström fortsätter sin karriär efter att ha fått lämna Kärpät.

