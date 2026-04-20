Felix Johansson lämnar Mora efter sex säsonger i föreningen.

Forwarden blir kvar i ligan, men i konkurrenten Västerås.

– Jag känner mig ruskigt taggad över att få bli en del av VIK, säger Johansson till lagets sajt.

Foto: Emma Wallskog / Bildbyrån

Tidigare under måndagen gick Mora ut med nyheten att Felix Johansson lämnar klubben. 21-åringen kommer däremot att fortsätta i Hockeyallsvenskan, men i Västerås.

− Felix är en hårt arbetande tvåvägsforward med bra skridskoåkning som har tagit stora kliv under sina senaste två säsonger i Mora. Vi tror att han kan ta ytterligare steg hos oss och bidra till att stabilisera vårt lag under den kommande säsongen, säger Stefan Holmgren, klubbens assisterande sportchef, till lagsajten.

På 52 framträdanden stod forwarden noterad för 16 poäng (4+12) i Mora den gångna säsongen. Nu ser 21-åringen fram emot en fortsättning i seriekonkurrenten.

− Det känns inspirerande att vara med på nystarten som Västerås gör med en ny sportslig ledning. Jag känner mig ruskigt taggad över att få bli en del av VIK, säger Felix Johansson på lagets hemsida.

Parterna har skrivit ett tvåårskontrakt. 21-åringen har spelat 105 matcher i HockeyAllsvenskan för Mora under sin karriär men fortsätter nu alltså i Västerås.

