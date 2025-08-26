Återvänder inte till Sverige: ”Ett enkelt beslut”

Fabian Ilestedt fortsätter sin resa utanför Sverige.

30-åringen som lämnade Mora IK i januari har skrivit på ett nytt kontrakt i EHC Freiburg.

– Det var ett enkelt beslut att komma tillbaka, säger han själv.

Fabian Ilestedt i Mora IK och Freiburg. Foto: Bildbyrån och Instagram (EHC Freiburg).

”Vi önskar Fabian stort lycka till i sin framtida karriär”



Så lät det tidigare i januari då Mora IK gick ut med att man gått skilda vägar med Fabian Ilestedt. Forwarden med runt 150 matchers erfarenhet i Hockeyallsvenskan hade inte spelat på två månader på grund av skadebekymmer, och avslutade därmed sejouren i Dalarna med endast 18 matcher under 2024/25. Flyttlasset styrdes till tyska andraligan och EHC Freiburg där Ilestedt direkt blev en offensiv stjärnspelare med sju assist över elva matcher.



Nu, efter inhoppet under slutspurten av förra säsongen, meddelar EHC Freiburg att man kommit överens med svensken om ett nytt kontrakt.



– Vi är glada att möjligheten har uppstått att ta tillbaka Fabian till oss. Han känner till omgivningen, passar in i vårt lag karaktärsmässigt och ger oss ytterligare alternativ i anfallet. Med sina enastående tekniska färdigheter kommer han att vara till avgörande hjälp, säger sportchefen Peter Salmik på lagets sajt under tisdagen.

Följd av skadebekymmer: ”Ett enkelt beslut”

Fabian Ilestedt har Sölvesborgs IK som moderklubb, men tog sig till proffsnivå via Leksands juniorverksamhet. Därifrån blev det genombrott i Hockeyettan med Lindlöven, Tyringe och Nybro, innan Ilestedt slog sig in i Hockeyallsvenskan. Första året i Mora IK (2022/23) slutade med 24 poäng på 38 grundseriematcher, men därefter var Ilestedt ofta borta från spel. 20 matcher året därefter följdes av fjolårets redan nämnda 18.



– Det var ett enkelt beslut att komma tillbaka till Freiburg. Jag har haft mycket kontakt med Peter, jag känner laget, jag känner mig bekväm här och jag vill bidra till vår gemensamma framgång, säger forwarden när han nu är klar för en fortsättning i Tyskland.

Source: Fabian Ilestedt @ Elite Prospects