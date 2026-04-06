Lämnar Brynäs − klar för konkurrenten

Färjestad har hittat sin ersättare till Ellen Jonsson.

De värvar den 22-åriga målvakten Emmy Nordström Åmark.

− Det känns väldigt ärofyllt att få representera Färjestad, säger hon på klubbens hemsida.

Emmy Nordström Åmark lämnar Brynäs och fortsätter i stället sin karriär i Färjestad.

2024 värvades målvakten Emmy Nordström Åmark till Brynäs från Luleå/MSSK. Hon vaktade kassen i sju SDHL-matcher under säsongen 24/25 men till årets säsong värvade Brynäs in stjärnmålvakten Klára Peslarová. Då blev Nordström Åmark i stället utlånad och har spelat för Örebro den här säsongen. Där har hon varit en av NDHL:s allra bästa målvakter under säsongen.

Det blir däremot ingen fortsättning i Brynäs för 22-åringen. Klubben meddelar nämligen på sin hemsida att Nordström Åmark lämnar föreningen.

Emmy Nordström Åmark har däremot redan gjort klart med en ny klubbadress. Hon har nämligen presenterats av SDHL-konkurrenten Färjestad.

− Det känns väldigt ärofyllt att få representera Färjestad. Jag har fått ett väldigt bra intryck av laget och föreningen, och jag är väldigt taggad på vad säsongen kan ge, säger Nordström Åmark på FBK:s hemsida.

Emmy Nordström Åmark klar för Färjestad

Färjestad har haft Ida Boman som förstamålvakt under sin första säsong i SDHL och även Ellen Jonsson har ingått i klubbens målvaktspar. Nyligen meddelade Färjestad att Jonsson lämnar och hon bekräftade sedan att hockeykarriären är över.

Nu värvas Emmy Nordström Åmark in för att ersätta Ellen Jonsson. Målvakten har skrivit ett tvåårskontrakt med Färjestad.

− Emmy har gjort en fin säsong med Örebro och visat att hon är en ung talang som har mycket hockey i sig. Att få ta del av hennes utveckling här framöver ser vi verkligen fram emot, säger sportchefen Emma Murén.

2020 var Emmy Nordström Åmark, från Skogsbo, med och vann TV-pucken med Dalarna och hon utsågs då även till turneringens bästa målvakt. 2022 var hon sedan med i den svenska truppen till U18-VM.

