Djurgården tappar ännu en nyckelspelare.

Klubben bekräftar att assisterande kaptenen Emma Forsgren, 23, lämnar efter tre år.

Emma Forsgren lämnar Djurgården för spel på annan ort.

2023 värvade Djurgården in backen Emma Forsgren från Stockholmskonkurrenten SDE. Sedan flytten till DIF har Forsgren fått en stark utveckling och blivit en VM-back de senaste åren.

Hon har även utsetts till assisterande kapten för Djurgården och stått för tre bra säsonger i DIF-tröjan. Men nu är hennes tid i klubben över. Djurgården meddelar under måndagen att Forsgren lämnar efter 117 SDHL-matcher i klubben.

− Vi tackar Emma för hennes insatser i Djurgården och önskar henne stort lycka till framöver, säger sportchef Johannes Strömberg.

Djurgården tappar därmed ytterligare nyckelspelare från truppen under den gångna säsongen. Tidigare har laget redan tappat trotjänaren Alice Östensson samt lagkaptenen och poängdrottningen Brette Pettet som lämnar klubben. Emma Forsgren är nu ytterligare en ledande spelare som går skilda vägar med Djurgården.

Emma Forsgren stod totalt för 36 poäng på 117 matcher i Djurgården. 23-åringen hade debuterat för Tre Kronor Dam redan innan flytten till DIF men de senaste åren har Forsgren blivit bofast i Damkronorna och spelat VM både 2024 och 2025. Hon var även med i OS-kvalet förra året men tog sedan inte en plats i truppen som åkte ner till Milano för de Olympiska spelen.

Tidigare i sin karriär har Forsgren spelat för både SDE och Brynäs. Sammanlagt har hon noterats för 65 poäng på 308 matcher i SDHL under sin karriär.

