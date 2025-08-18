Efter avancemanget – profilen klar för ny klubb

Johan Porsberger går till Fife Flyers i Skottland inför den kommande säsongen. Den tidigare Leksandsprofilen var i maj med och spelade upp Dresdner Eislöwen i den tyska högsta ligan.

Johan Porsberger spelar i Fife Flyers nästa säsong.

Foto: Osnapix

Efter fyra säsonger i Dresdner Eislöwen är det dags för Johan Porsberger att flytta vidare. Forwarden var i maj med och spelade upp klubben i den tyska högsta ligan. En nästintill bragdartad insats med tanke på att de året innan var tvungna att kvala sig kvar i andra divisionen.

I Dresdner blev det 154 poäng på 187 matcher.

Och nu väntar alltså ett nytt äventyr. Till nästa säsong kommer 32-åringen att spela för Fife Flyers i den skotska ligan EIHL.

– Han utmärker sig i special teams och har förmågan att spela både center och vinge. Han är en viktig addering till vår topp sexa, säger Fifes huvudtränare Jamie Russell.

Johan Porsberger var under flera säsonger en profil i Leksand. Han var bland annat med och spelade upp klubben i SHL två gånger om. Det blev även en säsong i SHL där forwarden då levererade 13 mål och 20 poäng på 51 matcher. Efter sejouren i Leksand blev det en flytt till AIK där det blev en säsong innan utlandsäventyret tog fart.

Säsongen 20/21 blev det spel i Graz99ers innan det alltså blev fyra säsonger i Tyskland.

Source: Johan Porsberger @ Elite Prospects