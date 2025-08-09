Prenumerera

Klart: VM-backen återvänder till Sverige

    Dominika Laskova är klar för en återkomst till Sverige.
    Den kommande säsongen spelar den tjeckiska VM-backen i SDE.

    Dominika Laskova
    Dominika Laskova är klar för SDE.
    Foto: Alamy

    SDHL-klubben SDE meddelar via sin hemsida att den tjeckiska VM-backen Dominika Laskova skrivit på ett 1+1-årskontrakt.

    – Jättekul att Dominika valt SDE nästa säsong. Hon är nog ett av de mest meriterade nyförvärven i SDHL denna säsongen, en spelare med ett otroligt spelsinne och stor erfarenhet från absolut högsta nivå i såväl NCAA och PWHL och inte minst ett ankare i det tjeckiska landslaget, ett lag som är en medaljkandidat i varje internationellt mästerskap. Ett extra plus med Dominika är att hon kan ta en forwardsroll vid behov, säger sportchefen Helene Åström.

    Har spelat i Luleå

    Laskova kommer närmast från spel i PWHL-klubben Montréal, där det den gångna säsongen blev fem matcher för 28-åringen.

    Tidigare har hon spelat SDHL-hockey i Luleå under säsongen 2023/24 och 28-åringen har även fem VM och ett OS med Tjeckien på meritlistan. Laskova spelade hemma-VM med Tjeckien så sent som i våras, där hon sköt ett mål på sju matcher när Tjeckien slutade på en fjärdeplats i turneringen.

