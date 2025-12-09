Uppgifter: Nära ny klubb – efter friande domen

Dillon Dubé var en av spelarna som friades efter anklagelserna om sexuella övergrepp.

Nu uppges han vara nära att välkomnas tillbaka efter sin avstängning och skriva ett proffskontrakt i Nordamerika.

Dillon Dubé uppges få en ny chans i Nordamerika efter att ha friats i rätten. Foto: AP Photo/The Canadian Press/Alamy (Montage)

Carter Hart var först då han skrev på ett NHL-kontrakt med Vegas Golden Knights tidigare under hösten. Förra veckan blev Cal Foote den andra av de åtalade spelarna att skriva på ett professionellt avtal i Nordamerika efter den omtalade rättegången i somras. Han skrev nämligen på ett AHL-kontrakt med Chicago Wolves, farmarlag till Carolina Hurricanes. Nu ser även Dillon Dubé ut att välkomnas tillbaka till proffshockeyn i Nordamerika.

Dillon Dubé var en av de fem spelarna från det kanadensiska JVM-laget 2018 som åtalades för sexuella övergrepp i samband med en incident i London, Ontario, för över sju år sedan. Tillsammans med Cal Foote, Alex Formenton, Carter Hart och Michael McLeod, befanns han icke skyldig av domstolen.

Trots den friande domen har spelarna fortsatt varit avstängda av NHL och därmed inte kunnat spela ishockey i Nordamerika. Men i september förkunnade NHL att avstängningen skulle upphöra från och med den första december. Därmed är alla fem spelare nu fria att spela i NHL eller AHL igen.

Dillon Dubé uppges skriva AHL-kontrakt

Under tisdagen kommer nu insidern Frank Seravalli med uppgifter om att Dillon Dubé är på väg att skriva ett AHL-avtal. Enligt Seravalli ska 27-åringen vara nära att sajna med Springfield Thunderbirds, som är farmarlag till St. Louis Blues.

27-årige Dubé draftades av Calgary Flames i NHL-draftens andra runda 2016. Han spelade sedan två JVM för Kanada och var lagkapten för laget som vann JVM-guld 2018 och det var senare samma år som Dubé tillsammans med de övriga fyra spelarna anklagades för sexuella övergrepp. Dillon Dubé var en ordinarie NHL-spelare för Calgary Flames under flera år och har spelat 325 NHL-matcher under sin karriär. Efter åtalet och avstängningen från NHL flyttade Dubé till KHL och där han spelade en säsong för Dinamo Minsk.

Efter att Dubé friats av rätten har det, enligt uppgifter, inte funnits något NHL-intresse för forwarden. Han ser nu alltså i stället ut att skriva ett AHL-avtal för årets säsong.

Hearing Dillon Dube plans to sign an AHL agreement with Springfield, affiliate of #stlblues.



Dube was one of five Hockey Canada players acquitted of sexual assault charges in July from a 2018 incident in London, Ont.



Dube, now 27, played last season in Minsk in KHL. — Frank Seravalli (@frank_seravalli) December 9, 2025

Här spelar de åtalade spelarna

I och med att Dubé skriver på för Springfield Thunderbirds har alla fem åtalade spelarna nu klubbadresser för säsongen 2025/26:

*Carter Hart skrev i höstas på ett tvåårskontrakt med Vegas Golden Knights.

*Cal Foote har sajnat med Chicago Wolves i AHL.

*Alex Formenton spelar för Ambrì-Piotta i Schweiz. Hans NHL-rättigheter ägdes av Ottawa Senators för årets säsong och Ottawa var tydliga med att de ville trejda bort Formentons rättigheter, men ingen annan NHL-klubb var intresserade av att byta till sig forwarden. Därmed har hans rättigheter nu löpt ut och han har i stället förlängt sitt kontrakt med Ambrì-Piotta.

*Michael McLeod flyttade till KHL efter åtalet och där spelar han kvar än i dag. Sedan förra säsongen spelar forwarden för ryska Avangard Omsk.

*Dillon Dubé var den enda av spelarna som saknade klubb fram till nu då han ser ut att skriva på för Springfield Thunderbirds i AHL. Förra säsongen spelade han i KHL för Dinamo Minsk.

