Efter friande domen – klar för ny klubb

Cal Foote var en av spelarna som friades efter anklagelserna om sexuella övergrepp.

Nu blir han den andra av de åtalade spelarna att skriva ett proffskontrakt i Nordamerika.

Cal Foote är klar för AHL-spel den här säsongen. Foto: The Canadian Press/Alamy & Charles LeClaire-USA TODAY Sports

Carter Hart var först då han skrev på ett NHL-kontrakt med Vegas Golden Knights tidigare under hösten. Nu blir Cal Foote den andra av de åtalade spelarna att skriva på ett professionellt avtal i Nordamerika efter den omtalade rättegången i somras.

Foote var en av de fem spelarna från det kanadensiska JVM-laget 2018 som åtalades för sexuella övergrepp i samband med en incident i London, Ontario, för över sju år sedan. Tillsammans med Dillon Dubé, Alex Formenton, Carter Hart och Michael McLeod, befanns han icke skyldig av domstolen.

Trots den friande domen har spelarna fortsatt varit avstängda av NHL och därmed inte kunnat spela ishockey i Nordamerika. Men i september förkunnade NHL att avstängningen skulle upphöra från och med i dag, den första december. Därmed är alla fem spelare nu fria att spela i NHL eller AHL igen.

Under måndagen meddelar därför AHL-klubben Chicago Wolves, som är farmarlag till Carolina Hurricanes, att de har tecknat ett avtal med Cal Foote som gäller över resterande del av säsongen 2025/26. 26-åringen, som är son till den legendariske backen Adam Foote, draftades av Tampa Bay Lightning i första rundan 2017. Han har därefter spelat 145 NHL-matcher för Tampa Bay, Nashville Predators och New Jersey Devils. Efter åtalet och avstängningen från NHL flyttade Cal Foote till Slovakien och spelade en säsong för HK 32 Liptovsky Mikulas.

Efter att Foote friats av rätten har det, enligt uppgifter, inte funnits något NHL-intresse för backen. Han skriver nu alltså i stället ett AHL-avtal för årets säsong.

Defenseman Cal Foote has signed a standard AHL contract. @MidwestMoving pic.twitter.com/GyMOywIWob — Chicago Wolves (@Chicago_Wolves) December 1, 2025

Här spelar de åtalade spelarna

I och med att Foote skriver på för Chicago Wolves har fyra av de fem åtalade spelarna nu klubbadress för säsongen 2025/26:

*Carter Hart skrev i höstas på ett tvåårskontrakt med Vegas Golden Knights

*Cal Foote har sajnat med Chicago Wolves i AHL.

*Alex Formenton spelar för Ambrì-Piotta i Schweiz. Hans NHL-rättigheter ägs fortfarande av Ottawa Senators och Ottawa har varit tydliga med att de vill trejda bort Formentons rättigheter, men hittills har ingen annan NHL-klubb velat byta till sig forwarden.

*Michael McLeod flyttade till KHL efter åtalet och där spelar han kvar än i dag. Sedan förra säsongen spelar forwarden för ryska Avangard Omsk.

*Dillon Dubé är den enda av spelarna som fortfarande saknar klubb. Förra säsongen spelade han i KHL för Dinamo Minsk.

Source: Cal Foote @ Elite Prospects