Fribourg-Gottéron förstärker laget inför Spengler Cup.

Klubben värvar svenske Daniel Ljunggren för spel i klassiska turneringen.

Daniel Ljunggren ansluter till Roger Rönnbergs Fribourg-Gottéron. Foto: Bildbyrån

I mellandagarna inleds den klassiska turneringen Spengler Cup, som har spelats i över 100 år. Förra året var det Fribourg-Gottéron som blev mästare för första gången i turneringens historia. I år avser klubben att försvara sin titel, med svenske Roger Rönnberg i båset.

Inför Spengler Cup väljer Fribourg även att stärka truppen med ytterligare en svensk. På sin hemsida meddelar den schweiziska klubben att de värvar Daniel Ljunggren från HC Thurgaru för spel i turneringen.

Daniel Ljunggren lånas av Fribourg-Gottéron igen

Daniel Ljunggren lämnade Mora för spel i schweiziska Thurgau 2024. I fjol gjorde han 31 poäng på 34 matcher i andraligan Swiss League. Den här säsongen har han fått ett “A” på bröstet och sedan inlett med 24 poäng på 30 matcher för serieledande Thurgau. Hans +20 är även bäst av alla forwards i ligan.

Ljunggren är inget okänt ansikte för Fribourg-Gottéron. I fjol plockades han nämligen in och stod för 1+1 på elva matcher i slutspelet för Fribourg. Den här säsongen har 31-åringen även blivit inlånad för spel i två NL-matcher med klubben, där han stått för ett mål.

Tidigare i sin karriär har Daniel Ljunggren spelat 449 allsvenska matcher för Almtuna, Tingsryd och Mora. Hans 337 poäng är tredje bäst i HockeyAllsvenskans historia. Han har även gjort 31 SHL-matcher för Brynäs och Leksand.

I Fribourg-Gottéron blir Ljunggren nu lagkamrat med svenskarna Jacob de la Rose, Patrik Nemeth, Marcus Sörensen och Lucas Wallmark.

Source: Daniel Ljunggren @ Elite Prospects