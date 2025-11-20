”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Christian Wolanin har länge kopplats ihop med Brynäs.

Men det blir ingen Sverigeflytt för backen – som nu i stället är klar för AHL-spel.

Christian Wolanin stannar i AHL efter tiden som klubblös. Foto: Bob Frid-Imagn Images

Han har gått klubblös hela hösten och Christian Wolanin har då kopplats ihop med en möjlig SHL-flytt. Framför allt har Brynäs uppgetts visa intresse för Wolanin i sin backjakt innan de i stället landade i Luke Witkowski som presenterades förra veckan.

Men nej, det blir inte spel i Sverige alls för den 30-årige försvararen.

Under torsdagen har Wolanin nämligen gjort klart med en ny klubb i Nordamerika. Han skriver på ett provspelskontrakt med AHL-klubben Providence Bruins, som är farmarlag till Boston Bruins.

Christian Wolanin har de senaste åren spelat i Vancouver Canucks organisation, där det mestadels blivit AHL-spel. Där har han varit en toppback. Säsongen 2022/23 vann han backarnas poängliga och utsågs även till ligans bästa back efter 55 poäng på 49 matcher för Abbotsford Canucks. I fjol stod han också för en stark säsong med 40 poäng på 58 grundseriematcher samt tio poäng på 17 matcher i slutspelet när Abbotsford gick hela vägen och blev Calder Cup-mästare.

Tidigare i sin karriär har Wolanin spelat 86 NHL-matcher för Ottawa Senators, Los Angeles Kings, Buffalo Sabres och Vancouver Canucks. 2021 var han med och tog VM-brons med USA.

Source: Christian Wolanin @ Elite Prospects