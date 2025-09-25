Tidigare Frölunda-talangen på väg till NCAA

Carl-Otto Magnusson kommer att ta vägen via NCAA.

Tidigare Frölunda-talangen har gjort klart med University of Connecticut till 2026/27.

Den JVM-aktuella talangen spelar i QMJHL 2025/26. Foto: Martin Jansson och Bildbyrån.

”Jag ska spela i Moncton i Quebec”



Så lät det i slutet av juli då Carl-Otto Magnusson avslöjade för hockeysverige.se att han valt att lämna Frölunda för att fortsätta sin utveckling i Nordamerika och QMJHL. Detta i samband med att backen, född 2006, var med under Juniorkronornas första samling inför 2025/26-säsongen.



Nu kommer beskedet, via agenten, att den två meter långa Hanhals-killen även gjort klart med University of Connecticut i NCAA.



Magnusson tar därmed den naturliga steget vidare till college-hockeyn efter att han kommit till rätta på andra sidan Atlanten.

SHL-debuterade för Frölunda

Carl-Otto Magnusson kom till Frölunda som U16-spelare och slog sig sedan fram till både landslag och chans i SHL. Det sistnämnda kom under 2024/25 då Göteborgsklubben var ombytt vid tre tillfällen. Mot Skellefteå 28 december kom också den riktiga debuten i och med 2.21 spelade minuter.



– Det har varit bra. Tre lärorika år. Det var skoj att få chansen i SHL att se hur de bästa tränar och förbereder sig. En bra upplevelse. Väldigt bra förutsättningar och bra tränare, så bara bra egentligen, sade han tidigare till hocekysverige.se om tiden i Frölunda