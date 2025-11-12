Brett Stapley blev inte långvarig i Södertälje.

Nu flyttar han vidare – och är klar för spel i finska Pelicans.

Brett Stapley är klar för en flytt till Finland. Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

Inför säsongen var Brett Stapley en av flera nordamerikanska spetsspelare som värvades till Södertälje. Men ingen av dem har lyckats. Cole Fonstad stack efter sex matcher medan SSK bröt med Stapley tidigare i veckan och även Mitch Lewandowski uppges vara på väg bort från klubben.

Efter uppbrottet med Södertälje har Brett Stapley dock hittat en ny klubbadress. Under onsdagen står det nämligen klart att kanadensaren flyttar till vårt östra grannland, Finland. Där skriver centern på ett 1+1-kontrakt med Pelicans.

– Stapley är en spelare som kontrollerar spelets tempo och är duktig på att starta upp anfall. Han är en kreativ och intelligent centerforward som gör sina lagkamrater bättre, säger Pelicans sportchef Janne Laukkanen om nyförvärvet.

Stapley lyckades inte sätta något större avtryck i HockeyAllsvenskan under sin tid i SSK. Han spelade totalt 13 matcher och noterades för 1+5 där han först fick rikligt med istid för att sedan petas längre ner i hierarkin. Centern var sedan till och med utanför laget i Södertälje innan beskedet kom att parterna går skilda vägar. Nu väntar alltså spel i Liiga för 26-åringen. Tidigare i sin karriär har Stapley öst in poäng i ECHL under två säsonger samt även blivit collegemästare med University of Denver i NCAA 2022.

