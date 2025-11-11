Bekräftar: Bryter med importen

Brett Stapley och Södertälje går skilda vägar.

Det bekräftar den allsvenska klubben på sin hemsida.

Brett Stapley.

Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

Sejouren i Södertälje blev bara 13 matcher för den kanadensiske centern Brett Stapley.

Via sin hemsida bekräftar den allsvenska klubben att parterna valt att gå skilda vägar.

”Vi tackar Brett för tiden i SSK och önskar honom lycka till i sin fortsatta karriär”, skriver klubben i ett kort uttalande på sin hemsida.

Stapley värvades in från slovakiska Dukla Trencin inför den här säsongen, där han stod för 45 poäng (14+31) på 48 matcher i grundserien.

Fjärde spelaren som bryter med SSK denna säsong

I Södertälje blev det sex poäng på 13 matcher i Hockeyallsvenskan för Stapley, där samtliga sex poäng kom på hans tio sista matcher i klubben.

Klubben har tidigare under säsongen brutit kontraktet med forwarden Cole Fonstad efter sex matcher, Elias Lindgren efter 13 matcher samt med Andrew Nielsen bara en dryg månad efter att han skrivit på en förlängning med klubben. LT har sedan tidigare rapporterat att Södertälje även kommer att bryta avtalet med forwarden Mitch Lewandowski.

Source: Brett Stapley @ Elite Prospects