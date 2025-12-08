Där hamnar floppen

Brady Risk är klar för Glasgow Clan i Skottland. 26-åringen lämnade Troja/Ljungby tidigare under dagen.

Brady Risk går till Glasglow Clan i Skottland.

Foto: Johan Axelsson / Bildbyrån.

Troja/Ljungby plockade in Brady Risk från NCAA inför den här säsongen. Tanken var att kanadensaren skulle vara en producerande spelare i Hockeyallsvenskan. Så blev det däremot inte utan efter fyra poäng på 15 matcher valde parterna att gå skilda vägar.

Det var tidigare under dagen som beskedet kom och nu under kvällen har även Glasgow Clan presenterat forwarden.

— Han har mycket offensiv kapacitet, speluppfattning och viktigaste av allt: Han kan hitta nätet. Han spelar på det rätta sättet och är ung och hungrig vilket jag tror passar bra in i vår grupp. Spelat i Sverige innebär att han är en bra skridskoåkare. Hans lag där var av det svagare slaget och han fick mest spela i defensiv zon. I rätt roll tror jag att det finns mycket potential för hans offensiva uppsida, säger huvudtränaren Corey Neilson i ett pressmeddelande.

Brady Risk gjorde sin sista match i Hockeyallsvenskan den sjunde november.

Source: Brady Risk @ Elite Prospects