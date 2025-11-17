Prenumerera

Beskedet: Släpper svenske 17-åringen

Author image
Rasmus Kågström
Redaktör

Christian Furuvik lämnade MoDo för spel i QMJHL-laget Shawingan Cataractes inför den här säsongen.
Nu släpps 17-åringen av klubben efter tolv matcher utan poäng.

Christian Furuvik.
Foto: Ronnie Rönnkvist

Sejouren i QMJHL-kluben Shawingan Cataractes blev bara ett dussintal matcher lång för den svenske forwarden Christian Furuvik.

Via ett inlägg på Facebook meddelar klubben att man valt att släppa 17-åringen.

Vi önskar honom lycka till under resten av karriären, skriver QMJHL-laget i inlägget.

Lämnade MoDo inför säsongen

Den 17-årige forwarden valde inför den här säsongen att lämna MoDo för spel i QMJHL-klubben efter att ha spenderat ett år i Örnsköldsviksklubben, där han under fjolårssäsongen stod för totalt 30 poäng på 40 matcher för klubbens U18-lag.

Furuvik, som har Flemingsberg som moderklubb, är lillebror till KHL-svensken Dmytro Timashov.

17-åringen, som har meriter från det svenska U16-landslaget, noterades inte för några poäng på de tolv matcher han spelade för Shawingan Cataractes.

Source: Christian Furuvik @ Elite Prospects

