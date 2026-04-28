Svensken lämnar sin klubb i Schweiz

Det blev bara ett år i HC Thurgau för Victor Backman. Den schweiziske klubben meddelar nu att 34-årige svensken lämnar.

Victor Backman lämnar schweiziska HC Thurgau. Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen.

Som junior satte han det poängrekord i U20 som Viggo Björck till slut slog under 2025. Men sedan senaste flytten från Sverige har Victor Backman hamnat utanför det svenska rampljuset. Detta trots att poäng efter poäng trillat in i den schweiziska andraligan SL.

Nu finns den 34-årige forwarden på marknaden då HC Thurgau inte valt att förlänga.

Beskedet kom under måndagen i samband med att kontraktet går ut. Backman anslöt till klubben inför säsongen – efter fyra raka år i Küsnacht Lions. Samma klubb han lämnade för innan återkomsten i SHL, med Malmö. Utöver det året i Skåne får vi backa till 2017/18 för att hitta Backman i vårt avlånga land. Då i Hockeyallsvenskan och Karlskoga.

Utöver detta har den nu rutinerade poängspelaren representerat Mora, Oskarshamn, Västerås, Borås och Frölunda.

Den gångna säsongen i Thurgau gav 32 poäng (11+21) på 35 grundseriematcher. Därefter stod Backman för ytterligare sex när laget föll med 1–4 i kvartsfinalen mot Olten. I laget fanns även Daniel Ljunggren, Adam Rundqvist och Lucas Hedlund.

