Albert Lyckåsen dumpades av Västerås redan innan säsongen började.

Nu uppger Expressen att backen har hittat en lösning – och skriver på för norska Nidaros.

Albert Lyckåsen ser ut att ha hittat en ny klubbadress. Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Inför årets säsong blev backen Albert Lyckåsen utfryst av Västerås IK. Han fick inte träna med laget under försäsongen och i augusti meddelade Västerås sedan att de dumpade Lyckåsen, trots ett år kvar på kontraktet. 24-åringen riktade sedan skarp kritik mot hur VIK hade hanterat situationen.

– Jag tror inte att det är någon hemlighet att saker till och från inte har skötts så proffsigt, sade Lyckåsen till VLT i augusti.

Albert Lyckåsen på väg till svenskklubben Nidaros

Sedan kontraktet med Västerås bröts har Albert Lyckåsen gått klubblös hela hösten. Men nu ser backen ut att ha hittat en lösning. Det är Expressen som skriver att Lyckåsen ska vara överens om en flytt till Norge. Där ska han vara klar för spel i Nidaros Hockey, som just nu ligger sist i norska EHL. I Nidaros spelar redan ett stort antal svenskar och Lyckåsen skulle i sådana fall bli den tionde (!) svenske spelaren i laget.

Albert Lyckåsen har Bålsta HC som moderklubb men flyttade till Linköping som junior. Där fick han spela elva SHL-matcher innan han lämnade LHC för spel i BIK Karlskoga 2021. Lyckåsen imponerade sedan stort med 19 poäng på 51 matcher i grundserien och 4+1 på nio slutspelsmatcher för Karlskoga under säsongen 2021/22. Sedan har backen däremot haft några knackiga år. Han hade en tuff säsong i AIK 2022/23 och återvände sedan till BIK Karlskoga. Men i BIK lyckades han inte riktigt nå upp i samma nivåer som under hans första sejour i klubben. Förra säsongen, i ett svagt Västerås, fick inte Lyckåsen heller något större lyft. Nu söker han alltså en nytändning genom att flytta till Norge.

Under sin unga karriär har Lyckåsen noterats för 61 poäng på 177 matcher i HockeyAllsvenskan.

Source: Albert Lyckåsen @ Elite Prospects