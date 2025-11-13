Svenske legendarens son trejdad i natt

Adam Samuelsson valde att lämna Sverige för spel i Nordamerika inför den här säsongen.

I natt trejdades 25-åringen, som är son till svenske legendaren Ulf Samuelsson, från Tahoe till Worcester i ECHL.

Adam Samuelsson.

Foto: Arkiv

Efter att ha spenderat sluttampen av säsongen 2023/24 samt hela fjolårssäsongen i Hockeyettan med Borås valde Adam Samuelsson att återvända till Nordamerika och ECHL den här säsongen.



25-åringen skrev på för Tahoe Knight Monsters – men nu trejdas den svensk-amerikanske backen utan att ha spelat en match för klubben. Via ECHL:s övergångsportal framgår det att Samuelsson trejdats från Tahoe till Worcester Railers. På sin hemsida meddelar Tahoe att Samuelsson trejdats till Worcester i utbyte mot ”future considerations”.

Blir Samuelssons femte klubb i ECHL

I Worcester, som är farmarlag till AHL-laget Bridgeport Islanders, blir Samuelsson lagkamrat med den JVM-meriterade svenskbacken Calle Odelius som fått inleda säsongen i ECHL efter att ha spenderat fjolårssäsongen i AHL.

Adam Samuelsson har inlett säsongen på skadelistan, men aktiverades från skadelistan i samband med nattens trejd. Han har tidigare under karriären samlat på sig 82 matcher i ECHL med Tulsa, Newfoundland, Maine och Jacksonville.

Tidigare i karriären har Samuelsson, som är född 2000, spelat U18-VM med det amerikanska landslaget tillsammans med bland andra Jack Hughes och Cole Caufield.

Source: Adam Samuelsson @ Elite Prospects