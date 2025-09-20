Adam Samuelsson återvänder till USA efter tiden i Borås.

25-åringen är klar för spel i ECHL med Tahoe Knight Monsters.

2024 vände Adam Samuelsson hem till Sverige igen då han skrev på för Borås HC i HockeyEttan. Han avslutade säsongen 2023/24 i klubben och stannade sedan även kvar i Borås över förra säsongen. Den storväxte backen, som är över två meter lång, noterades för 15 poäng på 36 matcher i HockeyEttan i fjol.

Men nu står det klart att det inte blir någon fortsättning i Sverige.

Adam Samuelsson återvänder till USA

Adam Samuelsson återvänder nämligen till USA för spel i ECHL återigen. Där har 25-åringen skrivit på för Tahoe Knight Monsters som klev in i ECHL via en expansion 2024. Klubben är farmarlag till Vegas Golden Knights (NHL) och Henderson Silver Knights (AHL). Samuelsson blir däremot inte den första svensken att spela för Tahoe Knight Monsters utan den tidigare AIK-talangen Jesper Vikman gjorde 42 matcher i klubben under deras första säsong i fjol.

Samuelsson blir nu den sjätte svensken med ett ECHL-kontrakt inför säsongen 2025/26. Sedan tidigare återfinns även Sebastian Vidmar och Linus Hemström (Maine Mariners), Alexander Stensson och Rasmus Ekström (Rapid City Rush) samt Isak Walther (Atlanta Gladiators) i ECHL.

Den svensk-amerikanske backbjässen har tidigare i sin karriär gjort 82 matcher i ECHL för fyra olika klubbar. Han har även spelat 100 matcher i HockeyEttan med Mariestad och Borås. Adam Samuelsson är son till den svenske hockeylegendaren Ulf Samuelsson och han är yngst av syskonen där Philip, Henrik och Victoria alla också har spelat ishockey. Av dessa är Philip Samuelsson den enda som fortfarande är aktiv hockeyspelare då han spelar för italienska Bolzano och för några år sedan spelade han i SHL med Leksand och Oskarshamn.

Lillebror Adam Samuelsson är, precis som syskonen, uppvuxen i USA och han har också representerat USA internationellt då han spelade U18-VM med det amerikanska landslaget 2018.

Source: Adam Samuelsson @ Elite Prospects