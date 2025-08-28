USA:s utspel inför OS: ”Guld eller ingenting som gäller”

Jack Eichel, Quinn Hughes och stjärncoachen Mike Sullivan är överens.

Det är guld som gäller för USA under OS i Milano.

– Inställningen är att vi som amerikaner förväntar oss att vinna. Vi är inte där för att delta. Det är vad som har förändrats, säger Sullivan till ESPN.

Jack Eichel framför USA:s mål i matchen mot Tre Kronor i 4 Nations.

Foto: Bildbyrån

USA:s talangutveckling över det senaste decenniet har gett nationen en starkare bredd och spets. Så till den grad att man nu nästan likställs med Kanada i förhandstips av turneringar.

I samband med att flera av OS-profilerna som redan är uttagna har rest till Milano för att göra media inför OS i februari, har USA nu uttalat sig.

Och flera röster är eniga.

Guld är det som gäller för de förenta staterna.

– Förväntningarna på oss är att åka till Milano och vinna guldet. Allt annat än det vore en besvikelse, säger Vegas Golden Knights-stjärnan Jack Eichel till ESPN.

När turneringen drar i gång i februari har det gått 46 år sedan senaste OS-guldet för USA. Då var det ”Miracle on Ice” som gav USA triumfen.

”Vi är inte där för att delta”

Men överlag är det ett landslag som sällan har vunnit de största tävlingarna.

Nu när de bästa spelarna från NHL återvänder till OS efter tolv år, har USA:s inställning och förutsättningar förändrats.

– Vi brukade alltid säga att Kanada hade kunnat sätta två lag på isen som kan slåss om äran. Nu tycker jag att vi kan sätta två, tre lag på isen i de här tävlingarna och utmana. Det säger allt om hur den här sporten har vuxit, säger förbundskaptenen Mike Sullivan och fortsätter.

– Inställningen är att vi som amerikaner förväntar oss att vinna. Vi är inte där för att delta. Det är vad som har förändrats.

”Det är guld eller ingenting som gäller”

Vancouver Canucks 25-årige lagkapten och backstjärna, Quinn Hughes, missade 4 Nations med skada.

Nu berättar han hur viktigt det vore med ett guld.

– Förbundet har lagt ner ett stort arbete på att utveckla talangutvecklingen och deras landslag. Nu börjar vi se resultatet i form av att vi har några spelare i den absoluta eliten som är bland de bästa i världen.

– Jag känner att det är guld eller ingenting som gäller, säger han till ESPN.