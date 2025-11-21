USA:s smäll inför OS: Stjärnan tvingas till operation

Förhoppningarna är höga på USA inför OS-hockeyn i februari.

Nu står det klart att NHL:s bästa målvakt Connor Hellebuyck är skadad – med bara månader till turneringen.

Connor Hellebuyck i USA ställs här mot Brayden Point i Kanada under 4 Nations. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN / kod JM / JM0642

USA går in som en av två nordamerikanska storfavoriter till att kunna vinna OS i Milano i februari.

Tillsammans med Kanada väntas man ha goda förutsättningar att kunna tävla på riktigt om att nå sitt tredje OS-guld i historien. De två föregående bärgades 1960 och 1980, och därmed har de regerande världsmästarna fått vänta länge.

Drygt 46 år senare är det i februari dags för OS att dra i gång i Milano/Cortina, och med bara några månader till turneringen drabbas nu USA av en smäll.

Bekräftar: Tvingas till operation

På fredagen rapporterar att Winnipeg Jets kommer att tvingas klara sig utan stjärnmålvakten Connor Hellebuyck ett tag.

”Winnipeg Jets kommer att få klara sig utan Connor Hellebuyck för att han ska kunna gå igenom en mindre knäoperation. Det förväntas hålla honom borta från spel i fyra till sex veckor”.

Amerikanen väntas bli USA:s förstamålvakt i OS i konkurrens med framförallt Dallas Jake Oettinger och Bostons Jeremy Swayman.

Förra säsongen vann amerikanen Hart Trophy som ligans mest viktiga spelare och Vezina Trophy som ligans bästa målvakt.

Hittills i år har han vunnit åtta matcher av de 14 han spelat, och släppt in 2.51 mål per match. Något sämre än den omänskligt bra säsongen som han stod för förra året.