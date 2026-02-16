Sågas hårt efter fula tilltaget: ”Det är patetiskt”

USA var i storledning mot Damkronorna i OS-semifinalen.

Då sänkte Abbey Murphy svenska målvakten Emma Söderberg med en huvudtackling.

– Det är ett svinaktigt beteende, konstaterar Jonas Andersson i SVT.

Experten är glasklar – det ska vara matchstraff.

Abbey Murphy sågas hårt av experter och spelare. Foto: Bildbyrån/SVT

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Damkronorna |

Damkronorna var enorma underdogs inför semifinalen mot USA. Det svenska laget som gjort succé i OS låg under med 1–0 i den första perioden.

När den andra akten var avslutad hade USA gjort 5–0 och matchen var död. Men Abbey Murphy valde att stå för ett fult tilltag – som inte gillades i SVT.

23-åringen sänkte Emma Söderberg i Sveriges mål med en huvudtackling.

– Det är solklart matchstraff, är det inte en huvudtackling vet jag inte vad en huvudtackling är. Det här är genomgående i herr- och damhockeyn att de måste bli bättre på att stänga av spelare för det. Det är ett svinaktigt beteende, säger Jonas Andersson i SVT.

Jungåker: ”Det är helt hopplöst”

Maria Rooth sågade också stjärnan.

– Det är jättetråkigt för hockeyn och man behöver inte göra det men det sitter i hennes DNA.

Men även Damkronornas stjärnback Mira Jungåker reagerade starkt i sändningen.

– Det är helt hopplöst att de inte ens kollar på en sådan situation, det är patetiskt, säger hon.

Murphy, som hade gjort ett mål och en assist tidigare i perioden fick en två minuters utvisning.

Emma Söderberg i sin tur hade bara spelat drygt två minuter, efter att ha bytt av Ebba Svensson Träff och hade redan hunnit släppa in ett mål.

Matchen, som döms av en amerikansk domare, pågår.