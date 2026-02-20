USA till final – krossade skrällgänget

Storsegrar mot Finland och Tyskland.

Slovakien slutade före Tre Kronor i gruppen och har tagit sig till semifinal i OS.

Men på fredagen tog det roliga slut då USA pulveriserade Slovakien med 6–2.

Nu väntar hockeyns stora gigantmöte – då USA ställs mot Kanada i finalen.

Jack Hughes firar 3–0 i semifinalen. Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

USA:s kaxiga och överlägsna stil syntes från första stund när semifinalen mot Slovakien gick av stapeln. De tog grepp om matchen och tvingade fram stora misstag från Slovakien. Inte minst när Dylan Larkin fick pricka in 1–0 redan efter fyra minuter. USA bjöd sedan Slovakien på två powerplay-chanser.

Men det hände inget mer i matchen förrän Milos Kelemen åkte ut för tripping – och då satte Tage Thompson spiken i kistan med ett 2–0 mål.

2–0 i hockey? Det är väl långt ifrån säkert, tänker en del. Men i den andra perioden dödade USA slovakernas drömamr fullständigt. Jack Hughes och Jack Eichel gjorde trean och fyran inom 19 sekunder och succémålvakten Samuel Hlavaj byttes ut.

Samma Hughes gjorde sedan femman innan perioden var slut.

Ställs mot Kanada i finalen

Slovakien visade dock moral inför bronsmatchen mot Finland, som de slog med 4–1 under gruppspelet. Juraj Slafkovsky och Pavol Regenda såg till att Slovakien vann slutperioden med 2–1, efter ett amerikanskt mål från Brady Tkachuk.

I slutet av matchen åkte tre spelare på ett matchstraff för slagsmål, däribland bröderna Matthew och Brady Tkachuk. Men också Erik Cernak i Slovakien.

Nu står det klart att hockeyns två giganter USA och Kanada möts i OS-final på söndag, 14.00. Slovakien spelar bronsmatch på lördagen.