USA vinner OS-guld i Milano och väljer att hedra bortgångne Johnny Gaudreau.

På läktaren syntes då Johnnys pappa Guy Gaudreau i tårar.

– Det är så oerhört fint att de tänker på honom just i den här stunden, säger SVT-experten Håkan Loob.

USA vinner OS-guld – men Johnny Gaudreaus familj på plats i Milano. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån & SVT/Skärmdump

Inför dagens OS-final mellan USA och Kanada uppmärksammade det amerikanska laget att familjen till Johnny och Matthew Gaudreau var på plats i Milano för att följa finalen på plats. Johnny och Matthew dog i augusti 2024 efter att ha blivit påkörda av en berusad bilist.

– Det är fantastiskt att ha Johnnys tröja i omklädningsrummet. Vi står väldigt nära hans familj och att de är här och är en del av det här, jag tror att det är väldigt viktigt och speciellt för vår grupp, sade USA:s backstjärna Zach Werenski, som var lagkamrat med Gaudreau i Columbus Blue Jackets, inför dagens match.

USA uttryckte att de ville vinna OS-guldet för sin tidigare lagkamrat.

– Han personifierar amerikansk hockey. Han åkte till alla VM, han hade varit med och spelat 4 Nations och han hade varit här och spelat OS också, sade Zach Werenski.

Tårarna – efter hyllningen till Johnny Gaudreau

USA vinner också OS-guld efter att ha besegrat Kanada med 2-1 i finalen. Precis som efter VM-guldet i Stockholm förra året höll det amerikanska laget upp en tröja med ”Gaudreau 13” på ryggen. De amerikanska stjärnorna Auston Matthews, Matthew Tkachuk och Zach Werenski gled runt på isen med den amerikanska flaggan samt Gaudreaus tröja i ett ärevarv. I tv zoomades Gaudreaus familj in och pappan Guy Gaudreau var i tårar på läktaren efter hyllningen.

– Titta här vad vackert. En hyllning till Gaudreau också och det är naturligtvis tårar uppe på läktarplats. Det är så att man blir rörd själv när man ser det där, säger SVT:s kommentator Chris Härenstam.

– Det här är stort, det är jättestort. Det är så oerhört fint att de tänker på honom just i den här stunden, säger experten Håkan Loob.

