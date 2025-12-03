Uppgifter: OS-rinken blir mindre än en NHL-rink

Byggnaden av ishockeyarenan i Milano har kritiserats och ifrågasatts av NHL. Nu kommer uppgifter om att OS-rinken kommer att vara mindre än den i NHL.

Här inne kommer OS-rinken att vara.

Foto: REUTERS/Claudia Greco

Som bekant spelar vi i Sverige på en större is än den i Nordamerika. Nu kommer uppgifter om att det i OS kommer att tas ett steg längre. Enligt flera insiders kommer nämligen OS-ishockeyn att spelas på en än mindre rink än den vi ser till vardags i NHL.

Det här beskedet kommer efter att NHL har ifrågasatt kvalitén på arenan.

Det andra problemet är att den inte heller är klar än. Enligt rapporter ska den vara färdigställd i mitten av december. Och nu kommer alltså uppgifter om att den ska vara mellan tre och fyra fot mindre än NHL-rinken, alltså runt en meter mindre.

Det här är så klart något som kan få konsekvenser för hur lagen byggs. Ju mindre yta, desto mer kan lagen tjäna på att ta med större spelare.

NHL meddelade under sin helg i Stockholm att man kommer att skicka dit en delegation för att se till så att allt går rätt till. Hotet mot att NHL-spelare inte kommer kvarstår därmed i och med att arenan ännu inte är färdigställd.