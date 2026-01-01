Igår petade Kanada bland annat Conn Smythe Trophy-vinnaren Sam Bennett. Nu kommer uppgifter som säger att USA petar tidigare Norris-vinnaren Adam Fox.

Igår skickades OS-trupperna in, och Kanada offentliggjorde sin direkt. Sverige kommer presentera sin OS-trupp imorgon eftermiddag.

USA har inte heller presenterat sin trupp, men de tycks lämna utanför en av landets stora stjärnor. ESPN:s Emily Kaplan skriver nämligen på X att världsbacken Adam Fox inte tar plats i Bill Guerins OS-lag. Guerin, som är general manager, lämnar Rangersbacken utanför laget trots att USA coachas av New York Rangers huvudtränare Mike Sullivan och har den tidigare Rangerscoachen David Quinn som assisterande.

Fox har under stundom fått ganska hård kritik både förra säsongen och den här säsongen, och kom så sent som igår kväll tillbaka efter en månads skadefrånvaro. Han gjorde då 1+1 i 6-3-förlusten mot Washington. Han har en poängsvit på sju raka matcher (när han spelat), under vilken han gjort tolv matcher.

Adam Fox petas från OS

Adam Fox med i 4-Nations för ett knappt år sedan och spelade då samtliga fyra matcher. I 4-Nations var emellertid superstjärnan Quinn Hughes inte med, på grund av en skada, men nu är han naturligtvis given i truppen. Samtidigt får länderna ta med en extra back i OS jämfört med under 4-Nations.

Adam Fox vann Norris Trophy och utsågs till NHL:s bästa back 2021 och var också en av tre finalister till utmärkelsen två säsonger därpå.