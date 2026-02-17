TV: Uppmaningen till spelarna: ”Som myteriet på Bounty”

Efter att Tre Kronor missat gruppsegern menar nu Viaplays Erik Granqvist att Sveriges chans att gå hela vägen i OS är att spelarna bestämmer sig tillsammans.

– Titta inte på vad de säger nu, skit i det, säger experten om direktiven från tränarna.

Erik Granqvist med en tydlig uppmaning till svenska spelarna under Sam Hallam. Foto: Bildbyrån (montage).

21.10 under tisdagen släpps pucken för Tre Kronors åttondelsfinal mot Lettland. Men för att man ska gå hela vägen kommer man att behöva slå USA i en kvartsfinal. Detta i och med den missade gruppsegern, via sena insläppta målet mot Slovakien.

Nu har Viaplays expert, Erik Granqvist, en tydlig uppmaning till spelarna.

– Gnäll inte utåt. Oavsett om du spelar en minut, noll minuter eller 25, visa positivitet, säg rätt saker utåt, så att man ändå håller ihop tillsammans. Sen vi som står utanför, vi kan ju i det här fallet säga, ”oj vilka konstiga laguttagningar, Filip Forsberg är inte med, Jesper Wallstedt verkar inte ens vara tilltänkt att kunna hoppa in”, säger han i ”Godmorgon NHL”, och fortsätter.

– Men de som där inne, ska göra som Forsberg gör, knyt näven och säg ”jag ska visa dem jävlarna”. Det var det han gjorde mot Slovakien där han är sjukt bra, och det är det jag tror är chansen. Nu killar, nu går vi ihop.

Granqvists jämförelse: ”Som myteriet på Bounty”

Granqvist fortsätter med att förtydliga att han vill att spelarna går in och styr över sina egna öden.

– Det är lite grann som myteriet på Bounty. Kommer ni ihåg det på 1700-talet? När besättningen sa, ”nej vad fan, ’screw this’, nu kör vi det här skeppet själva”, säger han i podcasten och fortsätter.

– Hedman, Landeskog, de här killarna som har varit med och vunnit förut. Säg såhär ”det här kan vara vår sista chans, gubbar. Nu gör vi såhär, inga mer odisciplinerade utvisningar. De här grejerna gör vi tillsammans för varandra och svenska folket. Då har vi chansen”.

Han fortsätter sedan med att instruera spelarna att inte lyssna på tränarna.



– Vi vet vad som krävs för att vinna, du gör vi det ihop. Titta inte på vad de säger nu, skit i det. Bestäm er tillsammans och sen gå ut och gör det. Det tror jag är den bästa chansen för Tre Kronor att gå den här vägen, som är lite krångligare nu, men fullt möjlig.

