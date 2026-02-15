Kanadensiske busen i vilt slagsmål – i OS

Kanada körde över Frankrike med 10–2 i sin sista gruppspelsmatch i OS-hockeyn. Bataljen avslutades med ett riktigt råkurr mellan Kanadas buse Tom Wilson och Frankrikes Pierre Crinon – där båda fick matchstraff.

Tom Wilson rök ihop med Pierre Crinon i OS-mötet mellan Kanada och Frankrike. Foto: REUTERS/David W Cerny

Vem säger att det inte förekommer slagsmål i herrarnas OS-hockey?

Publiken bjöds på en fajt under Kanadas gruppspelsmatch mot Frankrike på söndagen, när den kanadensiske forwarden Tom Wilson släppte handskarna med den franske backen Pierre Crinon.

Med sju minuter kvar av den tredje perioden och Kanada i ledning med 10–2 delade Wilson ut en tackling på Crinon bakom det franska målet. Crinon svarade med några slag med handskarna på, varpå båda släppte handskarna och utbytte slag. Till slut kastade Crinon ner Wilson i isen.

Tom Wilson och Pierre Crinon kastar handskarna 🥊



📲 Streama hela OS i Milano Cortina 2026 på HBO Max och se det bästa på Eurosport 1. pic.twitter.com/lNbCcbIStF — Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) February 15, 2026

Bara minuter tidigare hade Crinon tacklat den kanadensiske forwarden Nathan MacKinnon, vilket ledde till ett mindre tumult och att MacKinnon tog sig upp långsamt. Han kunde dock fortsätta spela.

Både Wilson och Crinon tilldelades tvåminutersutvisningar för roughing, fem minuter för slagsmål samt matchstraff (game misconduct). Efter tre matcher står Wilson noterad för ett mål och två assist (tre poäng) samt 27 utvisningsminuter. Crinon har å sin sida en assist och 33 utvisningsminuter på lika många matcher.

Enligt Sportsnets Elliotte Friedman kommer ingen av spelarna att bli avstängd för uppgörelsen.

Kanada vann till slut med 10–2 – deras första match med tvåsiffrig målskörd i OS sedan 1992.

Kanada mot förstaseeden i OS-hockeyn

Kanada har tre raka segrar och slutade etta i Grupp A i gruppspelet. Med en målskillnad på +17 kan de säkra förstaseedningen inför kvartsfinalerna. Frankrike förlorade samtliga tre gruppspelsmatcher under ordinarie tid och avslutar turneringen med -15 i målskillnad.

Wilson, som till vardags spelar för Washington Capitals i NHL, har gjort 23 mål och 26 assist (49 poäng) samt samlat på sig 78 utvisningsminuter på 50 matcher den här säsongen. Nu inne på sin 14:e NHL-säsong har den 31-årige Wilson totalt 202 mål och 242 assist (444 poäng) samt 1 610 utvisningsminuter på 885 grundseriematcher.

Crinon, 30, tillbringade som tonåring en säsong i Nordamerika där han spelade i USHL och för Corpus Christi IceRays, men har annars tillbringat merparten av sin proffskarriär i Frankrike. På 13 säsonger i Ligue Magnus, den franska högstaligan, har Crinon noterats för 14 mål och 80 assist (94 poäng) samt 541 utvisningsminuter på 304 grundseriematcher.

Kanada – Frankrike 10–2

Kanada: Macklin Celebrini 2, Tom Wilson, Devon Toews, Mark Stone, Cale Makar, Sidney Crosby, Connor McDavid, Bo Horvat, Brandon Hagel.

Frankrike: Floran Douay, Yorick Treille.