Sveriges ess mot storfavoriten: ”Går bara ut och har kul”

Sverige möter under måndagen USA i semifinal av OS. Där amerikanskorna går in som storfavoriter i matchen – men där Damkronorna har ett ess i rockärmen i form av Ebba Svensson-Träff.

— Det krävs att alla gör allting, slänger sig och allt det här, precis som vi gjorde i kvartsfinalen och har väldigt kul, säger målvaktsstjärnan till Hockeysverige.se.

Sverige ställs mot USA i semifinal av OS – där Ebba Svensson Träff kommer att spela en huvudroll.

Foto: REUTERS/Alessandro Garofalo.

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Damkronorna |

Sverige är i semifinal och har chans till OS-medaljer. Det efter att ha vunnit över Tjeckien med 2–0 i kvartsfinalen. En lagseger såklart, men det hade aldrig gått utan Ebba Svensson Träffs storspel i målet.

– All press låg på Tjeckien och vi hade allt att vinna, så det var skitkul. Vi jobbade för varandra och det var väldigt kul att vi vann, säger Ebba Svensson Träff till hockeysverige.se.

Trots att Tjeckien pressade tillbaka Sverige var det hela tiden många leenden och skratt bakom gallret.

– (Skratt) Vi har väldigt kul och vid avblåsningar och om vi fick ögonkontakt kunde vi ibland börja skratta.

Klev fram och höll nollan i kvartsfinalen

Hur ser du på lagets prestation?

– En riktigt fin laginsats. Jag tror aldrig att jag har spelat en match där det varit så många blockade skott och alla var beredda att offra allting. Det var väldigt kul, säger Ebba Svensson Träff som höll nollan och var som en levande vägg.

– Jag fick en otroligt bra hjälp av mina lagkompisar som städade bort returer och blockade skott. Det betydde otroligt mycket för mig. De gjorde mitt jobb enklare, så all kredd till mina lagkompisar.

När det blåste som mest i tredje perioden, hur jobbade du mentalt för att hålla fokus på din uppgift?

– Det var bara att ha fokus på nästa puck hela tiden. Inte tänka för långt fram utan bara se till nästa skott.

Damkronorna är klara för semifinal av OS mot USA.

Foto: Bildbyrån.

Hann du bli nervös i slutet?

– Nej, jag är faktiskt inte så nervös utan jag går bara ut och har kul.

Nollan i en OS-kvartsfinal, hur tänker du kring det du och laget varit med om?

– Vi hade en sådan jäkla glädje efteråt. Jag tycker vi har haft med oss det efter vinsterna i gruppspelet och in i kvartsfinalen.

– Nu ska vi ta med oss det här in i semin också och där ska vi göra allt vi kan för att slå USA.

”Det har varit en del media…”

Efter den prestation Ebba Svensson Träff stod för har det varit en hel del media under dagen.

– Ja, det har varit en del media, men det är bara att göra det och sedan ha fullt fokus på det som kommer.

Ebba Svensson Träff kommer att vara en nyckel för Sverige mot USA i OS-semifinalen.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Det som närmast kommer är alltså semifinal mot turneringens klart bästa lag så här långt, USA.

– Vi vet om att de är skickliga, men vi ska göra allt vi kan för att ligga nära, stänga ner ytor och komma under skinnet på deras spelare. Då ska vi nog ha en bra chans mot USA.

Sverige ställs mot USA i semifinal av OS

Vad krävs det av er om ni ska ta er till en OS-final?

– Som jag sa så är de skickliga. Vi måste ligga nära och inte ge deras spelare alltför mycket tid.

– Sedan krävs det att alla gör allting, slänger sig och allt det här, precis som vi gjorde i kvartsfinalen och har väldigt kul.

Förväntar ni er en matchbild där USA kommer att föra matchen?

– Jag har faktiskt ingen aning om hur bra USA är. Förmodligen kommer de nog att ha mycket puck, så det är bara för oss att göra det svårt för dem.

Hilda Svensson.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vem avgör matchen?

– Hilda Svensson, säger Ebba Svensson Träff som precis som Hilda är från Oskarshamn.

Source: Ebba Svensson Träff @ Elite Prospects