Det är tuff konkurrens på centersidan till Tre Kronors trupp inför OS.

Enligt TV4-experten Staffan Kronwall borde Elias Pettersson då inte bli uttagen till truppen.

– Jag tycker att det finns bättre spelare, säger Kronwall i TV4 Hockey-podden.

Staffan Kronwall tycker inte att Elias Pettersson platsar i en svensk OS-trupp. Foto: Bildbyrån

OS i Milano närmar sig med stormsteg och är bara några få månader bort. Tre Kronors landslagsledning jobbar för fullt bakom kulisserna med sin trupplanering inför mästerskapet och det ser ut att bli tuff konkurrens om vissa platser.

TV4-experten Staffan Kronwall plockar nu ut sin egen trupp och hur han vill att Tre Kronor ställer upp i Italien. Då nobbas Elias Pettersson och enligt Kronwall platsar stjärnan inte i en svensk OS-trupp just nu.

– I ett förlorande lag, som jag tror att Vancouver kommer att vara, blir det tufft för Elias mentalt och jag skulle faktiskt hålla honom utanför OS-truppen i dagsläget. Om han blir het vet man att han sitter på höjder som är väldigt svåra att ersätta. Men i dagsläget håller jag Elias Pettersson utanför min OS-trupp, säger Staffan Kronwall i TV4 Hockey-podden under onsdagen.

Staffan Kronwall om Elias Pettersson: ”Blir tufft för honom”

Staffan Kronwall menar i stället att han anser att Leo Carlsson, Joel Eriksson Ek, Mika Zibanejad, Elias Lindholm, Mikael Backlund och William Karlsson alla skulle gå före Elias Pettersson i kampen om centerplatserna till OS.

– För mig ska Elias gå in på topp sex och jag tycker inte att han gör det i dagsläget. Jag har Joel Eriksson Ek i mina topp sex och det kanske är många som tänker att ”han är ingen topp två-center”. Men jag kan se honom som en balanserande faktor mellan Nylander och Raymond eller Kempe, säger Kronwall och fortsätter:

– Jag tycker att det finns bättre spelare (än Elias) och om vi vill spelare som täcker skott och sånt, då tycker jag inte att det ska vara hans uppgift i Tre Kronor. Det kommer att bli tufft för honom, mycket på grund av det mentala, och det lär bli en tuff säsong för honom igen i Vancouver.

Elias Pettersson hade ett tufft fjolår med bara 15 mål och 45 poäng på 64 matcher för Vancouver Canucks. Han var även blek för Tre Kronor under 4 Nations Face-Off där han gick poänglös från alla tre matcherna. Hittills den här säsongen har Pettersson inlett med tre mål och 13 poäng på 18 matcher. Det är klart sämre än för några år sedan då Pettersson gjorde hela 102 poäng och 89 poäng i NHL mellan 2022 och 2024.

– Det är ju en ruskigt bra hockeyspelare. När Elias Pettersson träffar sina höjder är det ju på sjuka nivåer. Men nu var det ganska länge sedan han träffade de höjderna. Mycket av det har ju att göra med det här J.T. Miller-strulet som uppenbarligen har påverkat honom, säger Staffan Kronwall.

Source: Elias Pettersson @ Elite Prospects