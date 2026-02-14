Johansson: Tjejerna kommer vakna, se blåmärkena och le

Sverige är i semifinal i OS. Sophie Johansson är hockeysverige.se:s OS-krönikör och i dagens krönika hyllar hon såklart laget som slog Tjeckien med 2–0.

För alla småtjejer och killar hemma i TV-sofforna måste det här varit magiskt att se.

När jag såg matchen kände jag ”wow, vilket kollektiv”, att laget gick ut med den här ”fuck-off” mentaliteten som dom pratat så mycket om. När dom kom ut till första perioden spelade dom kanske inte på topp, men visade på en gång att man är väldigt bra i special teams. Laget städade av ett tidigt boxplay, vilket stärkte hela gruppen.

Efter det kom tjejerna ut och gjorde en fantastisk andra period. Där tycker jag Sverige är mycket bättre. Till tredje perioden kom man ut med en liten ledning och var nervösa samtidigt som Tjeckien tryckte på.

Om jag sedan ser det till helheten av matchen och efter konstens alla regler gjorde Sverige ett skolboksexempel på en bra match.

Tjeckien kom från matcher där man mött lag som haft högre tempo än vad det varit i Sveriges inledande matcher. Det här skulle jag säga att man märkte av första tio minuterna, att deras tempo var lite högre. Jag tycker ändå Sverige kom in i det väldigt snabbt.

I min krönika inför kvartsfinalen lyfte jag hur viktig Uffe Lundbergs roll kommer att bli i matchen och jag tycker att han gjorde en väldigt bra coach-match. Speciellt när man ser hur han matchat spelare mot spelare och att Sveriges bästa spelare hade väldigt många minuter på isen. Maja Nylén-Persson hade runt 30 minuter, vilket jag tycker att hon ska ha.

”Tjejerna kommer vakna upp, se blåmärkena och le”

Vad säger man om Ebba Svensson Träffs match? Hon var tryggheten själv. Att vara så ung och spela det coola spelet som hon gör är väldigt imponerande. Det syntes också att hennes trygghet smittade av sig på hela laget. Hon är så otroligt cool och gjorde en fantastisk match. Jag vill säga att den här segern var hennes. Som ”gammal” back vet jag också att det är en jättestor skillnad att spela med en målvakt som har det lugnet eftersom man själv som back då får ett annat lugn. Man blir inte lika stressad nere i sarghörnet när man ska dit och plocka en puck, utan känner då att man har någon extra sekund så man kan göra det här lilla extra som du som back inte riktigt vågar om man inte litar på sin målvakt. Det här tycker jag märktes av till 100 procent i den här matchen.

Många tjejer vaknar nog under lördagen med några blåmärken efter alla skottäckningar. Jag tror Mira Jungåker hade tre eller fyra när Tjeckiskorna bombade henne. Det var som sagt var många som täckte skott och som jag varit inne på visar det på att kollektivet Sverige har på plats i Milano är något extra. Det här visade dom på isen med hur dom spelade, täckte upp för varandra och låg i skottlinjen egentligen varje gång. Jag vet inte hur många skott tjejerna täckte, men det var väldigt många. Det var inte så att man såg att det gjorde ont på spelarna. Ibland var det dessutom flera skottäckningar i samma byte, vilket visar på en så otrolig moral.

Jag tror att tjejerna kommer vakna upp på lördagsmorgonen, se blåmärkena och le.

Slår fast – förlust mot USA: ”Nivåer över oss”

USA vann sin kvartsfinal mot Italien med 6-0 och blir Sveriges motståndare i semifinalen. Självklart kan Sverige göra en bra prestation i den matchen, men jag har väldigt svårt att se att det kommer vara en match tjejerna kommer gå ut och vinna. USA har spelat extremt bra. Deras spelare är snabba, har en spelskicklighet och ligger fortfarande några nivåer över oss.

Om Sverige ens ska ha möjligheten att vinna krävs det att vi går ut på isen och inte bryr oss om vilket motståndet är. Att vi sedan spelar vårt spel till perfektion och att alla i laget behöver överprestera lite. Fart på skridskorna, fortsätta smälla på och vara jobbiga framför målet.

Jag såg inte den här matchen själv framför TV:n. Bredvid mig hade jag Tina Enström och jag kan väl säga så här, att en halvtimme efter matchen var det precis att vi hade fått tillbaka rösterna.

Avslutningsvis, efteråt tillägnade laget segern till materialförvaltaren Benny Andersson, som gick bort 2024. Igår skulle det ha varit hans födelsedag. Att se det värmde verkligen mig, Tina, och alla hemma i TV-sofforna, tror jag.

Skribent: Sophie Johansson

