Rasmus Dahlin snittar redan över 20 minuter per match under OS. Men när ett pressat Tre Kronor ställs mot Slovakien har experterna ändå en tydlig uppmaning till Sam Hallam.

I och med 1–4-förlusten mot Finland kan Grupp B i OS behöva avgöras via målskillnad. När Sverige försöker ladda om mot Slovakien menar då TV4:s expert Henrik Lundqvist och Sanny Lindström att de vill se Rasmus Dahlin där ute på isen ännu mer. En tydlig uppmaning till Sam Hallam.

– Nu är det ett läge där du måste vinna med fyra mål. Jag vill ha upp Dalin på 25, 26 minuter nu. Putta upp dem ännu mer, för de är vana med det där borta i NHL. Det spelar ingen roll om det var match igår, idag eller imorgon. De är vana att spela det, säger Lindström inför nedsläpp.

Lundqvist fortsätter:

– Exakt, igår var coachingen aktiv i form av att man bytte runt i kedjor. Nu vill jag se att man går ner på folk om det krävs för att få igång vissa toppspelare. Då tittar man lite på vilka som förtjänar andra hälften av den här matchen. Det är klart att Dalin ska vara en av de som spelar mest i det här laget, säger tidigare stormålvakten i TV4.

Hyllas stort av Lundqvist: ”Så imponerande”

Duon fortsätter sedan att hylla Tre Kronors backstjärna, både för inledningen i OS, och säsongen i Buffalo Sabres.

– Det är det som är så imponerande. Han leder sitt Buffalo mot slutspel. De har inte gått till slutspel på 14 år, det är den längsta missade slutspelssviten i ”pro-sports” i USA. Men, du pratar om turbulenta tider. Hans fru gick genom en hjärttransplantation förra sommaren… Det har varit en berg- och dalbana för honom utanför isen. Man får komma ihåg, de är människor de här killarna. Men han har kunnat hantera allt som händer i livet och spelar ändå på den här nivån, säger Lundqvist.

– Och det är med all rätt. Om vi tittar på vad han har gjort i den här turneringen så här långt, så tycker jag att det är den solklart mest lysande stjärnan i Sverige också, tillägger Lindström.

Nedsläpp mot Slovakien var 12.10.

