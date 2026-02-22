Hallam öppnar upp: ”Har aldrig upplevt den sorgen”

OS slutade i besvikelse för Tre Kronor efter uttåget i kvartsfinal mot USA.

Nu öppnar Sam Hallam upp om känslorna efter OS – och kritiken mot hans jobb.

– Jag känner att från start så har det vevats ganska hårt mot mig, säger Hallam i SVT:s OS-studio.

Sam Hallam öppnar upp om känslorna efter Tre Kronors OS-uttåg. Foto: Bildbyrån (Montage)

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

Tre Kronor gick in i OS med höga förväntningar om att kunna slåss om guldet, eller åtminstone ta medalj. Men det blev ett tidigt uttåg redan i kvartsfinalen. Förlusten mot Finland och Slovakiens sena mål i gruppspelet gjorde att Tre Kronor först fick spela åttondelsfinal och därefter fick en mycket tuffare väg genom slutspelet. I kvartsfinal väntade USA och även om Sverige gjorde en stundtals stark insats räckte det inte till utan Quinn Hughes avgörande mål i förlängningen skickade ut Tre Kronor ur årets OS.

Tre Kronors förbundskapten Sam Hallam gästade SVT:s OS-studio under lördagskvällen och öppnar då upp om känslorna kring uttåget.

– Torsdagen, dagen efter att vi hade åkt ut. Det var en väldigt, väldigt tuff dag. Att det är tufft att förlora och så där tror jag alla förstår, men för mig personligen har jag aldrig upplevt den sorgen och ledsamheten som jag kände där, säger han i SVT och fortsätter:

– Då var jag väldigt glad att jag hade både landslagschefen och lite kollegor som fanns där och kunde hjälpa mig upp på benen igen.

Sam Hallam om kritiken: ”Det tog ordentligt med kraft”

Sam Hallam medger också att efter OS har han blivit medveten om den kritik som hans ledarskap och jobb som förbundskapten har fått under OS.

– Det är otroligt mediaintresse kring ett hockey-OS, som det ska vara så klart. Jag känner att från start så har det vevats ganska hårt mot mig. När man väl är inne i det så stänger man ute det där, och även om det är något som smyger in så har man inte tid att lägga kraft på det. Sedan när det var över och har kommit till mig, då kände jag att det hade skjutits ganska skarpt mot mig. Det tog ordentligt med kraft när man väl släpper på garden lite.

Under sina år som förbundskapten har Sam Hallam tagit två VM-brons. Men VM 2023 blev ett fiasko och även 4 Nations samt OS, med NHL-spelarna, har slutat i besvikelse. Enligt Hallam har kritiken mot honom funnits där redan innan OS.

– Det började redan under 4 Nations för ett år sedan, då märkte jag hur, framför allt, svensk media började ledsna. Ska man fylla någonting och ha ett narrativ så var det ju att kritisera mig, för då var ju alla de bästa spelarna på plats. Jag kände där att man verkligen frångick att titta på det som faktiskt skedde på isen. Sedan kom ett hemma-VM där vi tar brons men åker ut i en semifinal. Då bygges det på, säger Hallam och fortsätter:

– Jag kände lite att oavsett att vad vi hade gjort… Men det är en del av rollen. Jag tror att om det står mellan spelare A och spelare B, oavsett vem jag väljer, tar jag B så kommer det alltid att finnas någon som skriker efter A, och vice versa. Det får jag ta det för vad det är.

Stannar över VM: ”Fullt förtroende”

Både under och efter OS har det höjts röster för att Sam Hallam borde lämna sitt jobb direkt – i stället för efter säsongen – och att en annan tränare ska kliva in och leda Tre Kronor under VM till våren. Svenska Ishockeyförbundet var däremot tydliga med att Hallam skulle fullfölja sitt kontrakt.

Sam Hallam vittnar nu själv om att han känner förtroendet från förbundet inför Hockey-VM i Schweiz.

– De senaste dagarna har verkligen varit väldigt tydliga från förbundets sida, på det sättet vi jobbar. Att de har fullt förtroende. Och för mig har det inte varit någon tanke alls, säger Hallam.

Source: Sam Hallam @ Elite Prospects