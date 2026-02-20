Tydliga svaret om Hallam – efter OS-uttåget

OS tog slut för Tre Kronor redan i kvartsfinalen, vilket har lett till spekulationer om Sam Hallams jobb.

Nu svarar Svenska Ishockeyförbundets ordförande Anders Larsson.

– Vi har ett avtal säsongen ut och det fullföljer vi, säger Larsson till Aftonbladet.

Sam Hallam sitter säkert efter OS, menar Anders Larsson. Foto: Bildbyrån

Tre Kronor åkte till Milano med höga ambitioner om att slåss om OS-guldet och åtminstone ta medalj. I stället slutade med ett uttåg redan i kvartsfinal efter att ha strulat till det i gruppspelet och fått möta guldkandidaten USA i kvarten.

Nu ger Svenska Ishockeyförbundets ordförande Anders Larsson sin syn på prestationen under OS. Larsson medger att han känner en besvikelse över resultaten och att förbundet hade högre ställda förväntningar på Tre Kronor.

– Matchen i går (onsdag), om jag börjar där som var närmast: USA – en sådan stormakt med en så stor spelarbas, och så en jämn match. Tyvärr förlorade vi i tre mot tre. Och i gruppspelet: att komma trea, även om det är små marginaler, att komma trea efter både Slovakien och Finland – det är ju inte där vi ska vara, säger Anders Larsson till Aftonbladet.

Anders Larsson om Sam Hallam: ”För mig är svaret givet”

Enligt Anders Larsson kommer Svenska Ishockeyförbundet att göra utvärderingar kring herrlandslaget, och bristen på finalspel de senaste åtta åren, efter att de kommit hem till Sverige igen. Han har också förståelse för frustration kring de uteblivna resultaten för Tre Kronor.

– Jag kan förstå det och jag är lika frustrerad själv, kan jag säga. För vi vill vinna och vara med och tävla om medaljer, och så är vi inte det. Vi behöver hitta nycklarna dit. Kanske inte just jag som ordförande, men vår organisation behöver göra det.

Även om förbundet ska utvärdera vägen framåt för Tre Kronor är Anders Larsson tydlig med en sak. Förbundskaptenen Sam Hallam, som har fått en hel del kritik under OS, kommer att vara kvar och leda Tre Kronor även under VM i Schweiz om några månader.

– När vi åker ut på det här sättet dyker alltid den typen av diskussioner upp. För mig är svaret ganska givet: vi har ett avtal säsongen ut och det fullföljer vi, säger Anders Larsson till Aftonbladet.

Sam Hallams kontrakt med Tre Kronor löper ut efter VM och till nästa säsong ska han i stället ta över som huvudtränare för Genève-Servette i Schweiz. Förbundet har redan gjort klart med Rikard Grönborg som nygammal förbundskapten och Hallams ersättare.

Source: Sweden Olympics @ Elite Prospects