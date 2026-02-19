Så spelas Sverige-Schweiz i OS-hockeyn 2026

Damkronorna är framme i sin första medaljmatch sedan OS 2014. Det är dags för bronsmatch mot Schweiz. Här är förutsättningarna inför semifinalen, med tidigare möten, trupp, regler och spelschema.

Sverige spelar om bronset.

Foto: Bildbyrån.

⏰: 14:40 svensk tid

📍: PalaItalia Santa Giulia (Kapacitet: 12000 åskådare)

📺: 14:00-17:30, TV4/TV4 Play/HBO Max

Hur har det gått för Damkronorna i OS 2026?

Damkronorna mötte Tyskland, i premiären förra torsdagen. Tyskland tog ledningen med 1-0 men Sverige vände till seger 4-1. Lina Ljungblom gjorde två mål, Mira Jungåker och Thea Johansson ett varsitt.

Därefter väntade värdnationen Italien och då blev det seger med 6-1 för Sverige. Thea Johansson gjorde två mål. De övriga kassarna gjordes av Jessica Adolfsson, Sofie Lundin, Sara Hjalmarsson och Hanna Olsson.

Damkronorna fortsatte sen på inslagen väg genom att vinna med 4-0 mot Frankrike. Thea Johansson blev återigen målskytt. De övriga gjordes av Sara Hjalmarsson, Hanna Thuvik och Lisa Johansson. Emma Söderberg vaktade kassen och höll nollan.

Det blev sedan också 4-0 mot Japan. Hanna Thuvik, Josefin Bouveng, Mira Hallin och Hanna Olsson blev målskyttar den gången. Den gången vaktade Ebba Svensson Träff kassen och höll nollan.

I kvartsfinalen höll Damkronorna nollan för tredje gången i rad, när Tjeckien besegrades med 2-0. Hanna Olsson, Sveriges poängbästa spelare i OS, gjorde 1-0 och sen fyllde Hilda Svensson på med 2-0 i tom kasse i slutsekunderna.

I semifinalen kom sedan den första förlusten. Trots en fin insats hade Sverige ingen chans mot USA. Guldfavoriten vann med 5-0.

Schweiz inledde med en 4-3-seger mot Tjeckien, innan man föll med 4-0 mot Kanada, 5-0 mot USA och 3-1 mot Finland. I kvartsfinalen tog de emellertid revansch mot Finland och vann med 1-0. Därefter väntade Kanada i semifinalen, och där vann kanadensiskorna med 2-1.

Hur har det gått i tidigare möten mellan Damkronorna och Schweiz?

Senast länderna möttes i OS var 2018, då Schweiz vann med 2-1. De möttes även i bronsmatchen av OS 2014, då Schweiz vände ett 0-2-underläge till vinst med 4-3.

Sveriges senaste seger mot Schweiz i OS kom i gruppspelet 2010, då Damkronorna vann med 3-0. Det var också första gången länderna möttes i ett OS på damsidan.

I VM möttes länderna i matchen om femteplatsen 2025. Då vann Schweiz med 3-2. Dessförinnan får vi backa bandet till 2017 för att hitta en match, och då vann Damkronorna med 2-1.

Lagen möts ju även ofta i Euro Hockey Tour. När de möttes i augusti vann Schweiz med 3-0, när de möttes i november vann Schweiz med 2-1 efter straffar. Men när de möttes i OS-genrepet i december var det Damkronorna som var starkast och vann med 5-2.

Hur ser jag Sverige – Schweiz på TV?

Det finns flera möjligheter att se matchen. Dels sänds den på TV4, med sändningsstart 16:00. Du kan även se matchen via TV Play från samma tid. Det går även att följa matchen på HBO Max.

Nedsläpp är 16:40

Vilka är Schweiz stjärnor?

För oss svenskar är Lara Stalder den klart mest kända spelaren. Veteranen gjorde stor succé under sina år i SDHL. Hon vann poängligan och skytteligan fyra gånger och utsågs till ligans bästa spelare vid två tillfällen.

Men den stora offensiva stjärnan är numera Alina Müller, som gjort tre mål under turneringen. Hon har totalt gjort fem poäng, vilket är anmärkningsvärt eftersom Schweiz bara har gjort sex mål i OS.

Schweiz har också två världsmålvakter. Dels Andrea Brändli, som till vardags spelar för Frölunda och har varit SDHL:s kanske bästa målvakt de tre senaste säsongerna. I OS har hon också tillhört de främsta burväktarna. Det har också den andra målvakten, Saskia Maurer, varit. Dessa båda har stått tre matcher vardera och imponerat stort.

Brändli är den enda i truppen som spelar sin hockey i SDHL till vardags.

Hur har det gått för Damkronorna i OS genom historien?

1998 var första gången ishockey för damer fanns med på OS-programmet. Då slutade Sverige femma. 2002 tog de en historisk medalj efter att ha besegrat Finland i bronsmatchen. 2006 blev det ännu bättre. Då chockade Damkronorna hockeyvärlden genom att slå ut USA i semifinalen och ta ett sensationellt silver.

2010 och 2014 förlorade Sverige bronsmatchen mot Finland respektive Schweiz. 2018 och 2022 åkte Damkronorna ut i kvartsfinaler efter storförluster mot Finland respektive Kanada. Det här är alltså första mästerskapet sedan 2014 Damkronorna kommer få spela medaljmatch.

Hur spelar Damkronorna i OS 2026?

5 februari klockan 12:10 Sverige-Tyskland 4-1

7 februari klockan 14:40: Sverige-Italien 6-1

8 februari klockan 16:40: Frankrike-Sverige 0-4

10 februari klockan 12:10: Japan-Sverige 0-4

13 februari klockan 16:40: Tjeckien-Sverige 0-2

16 februari klockan 16:40: USA-Sverige 5-0

19 februari klockan 14:40: Schweiz-Sverige

Vilka spelar för Sverige i OS?

Sverige har ett på pappret starkt lag i OS. Bland stjärnorna kan spelare som Mira Jungåker, Maja Nylén-Persson, Anna Kjellbin, Hanna Thuvik, Hanna Olsson, Hilda Svensson och Lina Ljungblom nämnas.

Laget leds av Ulf Lundberg, som är förbundskapten sedan 2020. Han gör idag sin sista match som förbundskapten – och kan alltså avsluta med att ta den första medaljen.

Målvakter

Emma Söderberg

Ebba Svensson Träff

Tindra Holm

Backar

Anna Kjellbin

Mira Jungåker

Maja Nylén Persson

Ida Karlsson

Jenna Raunio

Jessica Adolfsson

Linnéa Andersson

Forwards

Hanna Olsson

Sofie Lundin

Josefin Bouveng

Lina Ljungblom

Hilda Svensson

Nicole Hall

Lisa Johansson

Hanna Thuvik

Ebba Hedqvist

Mira Hallin

Sara Hjalmarsson

Thea Johansson

Felizia Wikner Zienkiewicz