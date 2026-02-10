Så spelas Sverige-Japan i OS-hockeyn 2026

Efter tre raka segrar går gruppspelet nu i mål för Damkronorna. Här är förutsättningarna inför tisdagens gruppavslutning mot Japan, med resultat, trupp, regler och spelschema.

Damkronorna möter Japan i den sista gruppspelsmatchen.

Foto: Bildbyrån.

⏰: 12:10 svensk tid

📍: Fiera Milano Rho (Kapacitet: 6500 åskådare)

📺: 11:50-14:45, SVT2/SVT Play/HBO Max

Hur har det gått för Damkronorna i OS 2026?

Damkronorna mötte Tyskland, i premiären i torsdags. Tyskland tog ledningen med 1-0 men Sverige vände till seger 4-1.

Lina Ljungblom gjorde två mål, Mira Jungåker och Thea Johansson ett varsitt.

Därefter väntade värdnationen Italien och då blev det seger med 6-1 för Sverige. Thea Johansson gjorde två mål. De övriga kassarna gjordes av Jessica Adolfsson, Sofie Lundin, Sara Hjalmarsson och Hanna Olsson.

Damkronorna fortsatte sen på inslagen väg genom att vinna med 4-0 mot Frankrike. Thea Johansson blev återigen målskytt. De övriga gjordes av Sara Hjalmarsson, Hanna Thuvik och Lisa Johansson. Emma Söderberg vaktade kassen och höll nollan.

Japan har besegrat Frankrike med 3-2, men förlorat med 5-2 mot Tyskland och 3-2 mot Italien.

Vad betyder matchen mellan Sverige och Japan?

För svensk del betyder matchen ingenting. Japans förlust mot Italien igår gör att Damkronorna redan har säkrat gruppsegern, vilket innebär att de får möta trean i grupp A i kvartsfinal. Sverige har full pott i gruppen. Tyskland och Italien står på sex poäng vardera och gör upp om andraplatsen i en direkt avgörande match i eftermiddag, medan Japan står på tre poäng och Frankrike på noll.

Japan har, efter Tysklands oväntade poängtapp mot Frankrike igår, en liten chans att nå slutspel. För att det scenariot ska slå in krävs tre poäng mot Sverige, samtidigt som Tyskland tar noll poäng mot Italien senare under eftermiddagen. Tar Japan två poäng kan de hamna på lika många poäng som Tyskland, men missar då slutspel i form av förlust i ländernas inbördes möte. Japan måste alltså vinna matchen efter ordinarie tid för att ens ha en liten chans att gå vidare.

Hur har det gått i tidigare möten mellan Damkronorna och Japan?

Sverige och Japan har mötts relativt ofta i mästerskapssammanhang.

När nationerna möttes i OS 2022 vann Japan med 3-1. De möttes även 2018 och 2014 och då blev det svenska segrar med 2-1 respektive 1-0. Länderna drabbade också samman i den första OS-turneringen för damer, 1998, och då vann blågult med 5-0.

Det senaste mötet mellan länderna kom i VM 2025. Då blev det svensk seger med 2-0. De möttes också i VM 2024, där Sverige vann med 6-2. Japans senaste VM-seger mot Damkronorna var 2019, då japanskorna vann med 3-2.

Hur ser jag Sverige – Japan på TV?

Det finns flera möjligheter att se matchen. Dels sänds den på SVT2, med sändningsstart 11:50. Du kan även se matchen via SVT Play från samma tid. Det går även att följa matchen på HBO Max från och med 11:55.

Vilka är reglerna i OS-hockeyn 2026?

Till skillnad från i herrturneringen är lagen i damturneringen uppdelade i två grupper, baserat på seedning. I Grupp A spelar de fem topprankade nationerna: Kanada, USA, Finland, Schweiz och Tjeckien. Samtliga dessa lag är redan klara för kvartsfinal men spelar om seedning.

I Sveriges grupp spelas de fem lägst rankade lagen. Förutom Damkronorna och Japan ingår Tyskland, Frankrike och Italien. Här går tre lag vidare.

Ettan i gruppen får möta trean i Grupp A i kvartsfinal, tvåan för möta tvåan i Grupp A och trean får möta ettan i Grupp A.

Sverige har redan säkrat gruppsegern och kommer få möta trean i grupp A i kvartsfinal. Det ser ut att bli Tjeckien eller Schweiz.

Hur har det gått för Damkronorna i OS genom historien?

1998 var första gången ishockey för damer fanns med på OS-programmet. Då slutade Sverige femma. 2002 tog de en historisk medalj efter att ha besegrat Finland i bronsmatchen. 2006 blev det ännu bättre. Då chockade Damkronorna hockeyvärlden genom att slå ut USA i semifinalen och ta ett sensationellt silver.

2010 och 2014 förlorade Sverige bronsmatchen mot Finland respektive Schweiz. 2018 och 2022 åkte Damkronorna ut i kvartsfinaler efter storförluster mot Finland respektive Kanada.

Hur spelar Damkronorna i OS 2026?

5 februari klockan 12:10 Sverige-Tyskland 4-1

7 februari klockan 14:40: Sverige-Italien 6-1

8 februari klockan 16:40: Frankrike-Sverige 0-4

10 februari klockan 12:10: Japan-Sverige

Vilka spelar för Sverige i OS?

Sverige har ett på pappret starkt lag i OS. Bland stjärnorna kan spelare som Mira Jungåker, Maja Nylén-Persson, Anna Kjellbin, Hanna Thuvik, Hanna Olsson, Hilda Svensson och Lina Ljungblom nämnas.

Laget leds av Ulf Lundberg, som är förbundskapten sedan 2020. Han gör sitt sista mästerskap med Damkronorna.

Målvakter

Emma Söderberg

Ebba Svensson Träff

Tindra Holm

Backar

Anna Kjellbin

Mira Jungåker

Maja Nylén Persson

Ida Karlsson

Jenna Raunio

Jessica Adolfsson

Linnéa Andersson

Forwards

Hanna Olsson

Sofie Lundin

Josefin Bouveng

Lina Ljungblom

Hilda Svensson

Nicole Hall

Lisa Johansson

Hanna Thuvik

Ebba Hedqvist

Mira Hallin

Sara Hjalmarsson

Thea Johansson

Felizia Wikner Zienkiewicz