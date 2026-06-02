Jonas Arntzen har gjort sex VM för Norge. Men när den första medaljen säkrades satt Örebro-målvakten hemma. Nu förklarar 28-åringen varför.

– Det hade varit skitkul att vara där, men det beslutet är inga konstigheter från mitt håll, säger han till NA.

Jonas Arntzen missade när Norge tog VM-brons. Foto: Bildbyrån (montage).

Vid det här laget har väl ingen missat den succé Norge gjorde i Hockey-VM 2026. Ett mästerskap där man först besegrade Sverige i gruppspelet, och sedan Kanada i bronsmatchen. Medaljen var vårt grannlands första någonsin, och på isen stod flera spelare med svenska klubbar. Men varför fanns inte Jonas Arntzen bland dessa?

Örebro-målvakten kommer nu med en förklaring för Nerikes Allehanda.

– En konstig känsla så klart. Nu har jag varit med i sex eller sju år tror jag. Så att det är ju speciellt. Vi är ju liksom en jävligt tajt grupp på ett annat sätt än vad det kanske är för de flesta andra nationer. Man har otroligt fina kompisar där. Så att det är klart att det är ju speciellt att inte vara med, säger 28-åringen först.

Arntzen ångrar inte beslutet: ”Vill inte missa födseln”

Bakgrunden till det ”nej tack” som kom från Jonas Arntzen var att han och frun Lia väntade sitt tredje barn.

– Vi pratade egentligen direkt efter säsongen tog slut, de ville gärna se mig hänga med på veckorna direkt efter där. Men jag sa att det tyvärr passade dåligt den här säsongen.

Jonas Arntzen har tidigare spelat sex VM för Norge. Något som möjligen underlättar när han nu missat denna historiska framgång. Åtminstone menar målvakten att han är njd.

– Nej, men det känns som rätt beslut. Det är klart man, oavsett hur coolt det måste vara att vara där just nu, inte vill missa födseln av sitt barn, säger han till NA.

Arntzen hyllar samtidigt tidigare Örebro-spelaren Noah Steen. 21-åringen som avgjorde bronsmatchen mot Kanada med 3–2-målet i förlängningen.

