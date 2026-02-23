Rasmus Dahlin bekräftar: Petades av Hallam

När Tre Kronor brakade ur OS, mot USA, gjorde inte Rasmus Dahlin ett enda byte i förlängningen. Nu bekräftar han själv att han blev petad av Sam Hallam.

– Det är inte mitt beslut. Jag ville vara där ute, säger han till Buffalo-reportern Mike Harrington.

Rasmus Dahlin petades av Sam Hallam när OS avgjordes i kvartsfinalen mot USA. Foto: Bildbyrån och X (montage).

”Rasmus Dahlin spelade inte sudden för prestation. De tyckte inte att ha var tillräckligt bra. Plus att de inte litade på honom spel tre mot tre. Det är uppgifter som jag har fått från bra håll”

När TV4 Hockey-podden, under söndagen, pratade ner Tre Kronors OS-turnering 2026 var ovanstående några av orden som yttrades av experten Sanny Lindström. Och då som ett tillägg till en diskussion, som pågått sedan kvartsfinal-uttåget mot USA, om huruvida backstjärnan var skadad i förlängningen efter att han utsatts för en ”slew foot” av busen Brady Tkachuk.

– Är det ett skämt eller? svarade kollegan Adam Johansson i podcasten.

Rasmus Dahlin bekräftar: ”Jag ville vara där ute”

Nu är Rasmus Dahlin tillbaka hos NHL-laget Buffalo Sabres – och svarar själv.

Enligt initierade reportern Mike Harrington var 25-åringen lika förvånad som alla andra att han inte fick spela något när förlängningen väntade. En spelform som även avgjorde OS-mötet till 2–1 och avslutade Tre Kronors turnering.

– Jag var redo att spela. Det är inte mitt beslut. Jag ville vara där ute, såklart. Det är som det är. Jag kan inte göra någonting åt det, säger svensken enligt Harrington.

Endast Mika Zibanejad och Lucas Raymond stod för fler poäng än Dahlin, i det svenska laget, under OS 2026.