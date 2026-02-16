Mycket har varit negativt med Sveriges spel under OS. Men det gäller inte stjärnbacken Rasmus Dahlin. I podcasten Gol d’Oro hyllas han som Tre Kronors solklara MVP i Milano.

– Han får äntligen visa hur jäkla bra han är, säger Uffe Bodin.

Rasmus Dahlin har varit Sveriges mest lysande stjärna i OS-hockeyn.

Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

Det har varit dystra miner kring Tre Kronor efter det snöpliga, sena baklängesmålet mot Slovakien som tvingade laget till en åttondelsfinal – och en mycket svårare väg framåt i OS-hockeyn. Men ska man leta utropstecken behöver man inte titta längre än till Rasmus Dahlin.

Den 25-årige Buffalo Sabres-backen har äntligen fått axla rollen som toppback i Tre Kronor och har tackat för förtroendet genom att briljera på den svenska blålinjen.

I podcasten Gol d’Oro med Uffe Bodin och Måns Karlsson får Dahlin en välförtjänt hyllning för sitt uppträdande i turneringen. Karlsson dubbar honom till ”Sveriges MVP” och Sveriges just nu största stjärna i världshockeyn.

– Det är han och Gustav Forsling som Sam Hallam måste satsa på. Vi har pratat om det svenska backundret under många år nu, men det är bara Dahlin och Forsling som håller måttet just nu, säger han.

