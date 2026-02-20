TV: Tre Kronors toppar och floppar i OS
Tre Kronors OS-resa tog slut mot USA på onsdagskvällen. I senaste avsnittet av Gol d’Oro summerar Uffe Bodin och Måns Karlsson insatsen i Milano genom att plocka ut Sveriges toppar och floppar i turneringen.
Se Måns och Uffes toppar och floppar i videospelaren!
Quinn Hughes såg till att Tre Kronors jakt på medalj i OS stannade i kvartsfinalen.
Med sitt övertidsmål sköt stjärnbacken USA till semifinal – och Sverige till ett misslyckande.
I podcasten Gol d’Oro tar Måns Karlsson och Uffe Bodin ut sina svenska toppar och floppar från turneringen i Milano.
”Han får visa vilken stjärna han är”
Måns lyfter fram Lucas Raymond som det stora svenska utropstecknet – trots hans odisciplinerade utvisning i den sista gruppspelsmatchen mot Slovakien. Detroit Red Wings-forwarden blev svensk poängkung i turneringen med sina nio poäng (1+8) på fem matcher.
– Han får visa upp för svenska folket vilken stjärna han är numera, säger Karlsson.
Uffe är besviken på hur Filip Gustavssons turnering gestaltade sig. Minnesota Wild-keepern kom in i OS som förstamålvakt, men förlorade jobbet till Jacob Markström efter två bleka prestationer mot Italien och Finland.
– Jag hade trott att han skulle ge Sverige stabilitet mellan stolparna, men det blev inget med det, konstaterar Bodin.
