TV: Tre Kronors toppar och floppar i OS

Tre Kronors OS-resa tog slut mot USA på onsdagskvällen. I senaste avsnittet av Gol d’Oro summerar Uffe Bodin och Måns Karlsson insatsen i Milano genom att plocka ut Sveriges toppar och floppar i turneringen.

Lucas Raymond är ett av de svenska utropstecknen i OS-hockeyn. Foto: REUTERS/Amber Searls

Quinn Hughes såg till att Tre Kronors jakt på medalj i OS stannade i kvartsfinalen.

Med sitt övertidsmål sköt stjärnbacken USA till semifinal – och Sverige till ett misslyckande.

I podcasten Gol d’Oro tar Måns Karlsson och Uffe Bodin ut sina svenska toppar och floppar från turneringen i Milano.

”Han får visa vilken stjärna han är”

Måns lyfter fram Lucas Raymond som det stora svenska utropstecknet – trots hans odisciplinerade utvisning i den sista gruppspelsmatchen mot Slovakien. Detroit Red Wings-forwarden blev svensk poängkung i turneringen med sina nio poäng (1+8) på fem matcher.

– Han får visa upp för svenska folket vilken stjärna han är numera, säger Karlsson.

Uffe är besviken på hur Filip Gustavssons turnering gestaltade sig. Minnesota Wild-keepern kom in i OS som förstamålvakt, men förlorade jobbet till Jacob Markström efter två bleka prestationer mot Italien och Finland.

– Jag hade trott att han skulle ge Sverige stabilitet mellan stolparna, men det blev inget med det, konstaterar Bodin.

