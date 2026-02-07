Tunga beskedet – stjärnan missar OS

Tjeckien drabbas av ett tungt besked bara dagar innan OS-premiären.

Toppcentern Pavel Zacha stoppas av Boston Bruins – och Tjeckien får i stället kalla in en ersättare.

– Vi är mycket ledsna över situationen, säger general managern Jiří Šlégr.

Pavel Zacha kommer inte till spel för Tjeckien under OS. Foto: Charles Krupa/AP Photo/Alamy

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Tre Kronor |

Pavel Zacha har utvecklats till en nyckelspelare för Boston Bruins de senaste åren. Inför OS väntades han därför även vara en stjärnspelare för Tjeckien, och tanken var att Zacha skulle vara lagets förstecenter.

28-åringen skadades dock för en vecka sedan, i Bostons 6-3-vinst mot Philadelphia Flyers. Skadan kom vid sämsta tänkbara tillfälle med mindre än två veckor kvar till OS-premiären. Nu kommer också beskedet som Tjeckien har våndats över sedan Zachas skada.

Pavel Zacha stoppas av Boston Bruins

Tjeckien meddelar nämligen att Pavel Zacha inte kommer till spel i mästerskapet.

– Vi har varit i kontakt med Pavel sedan han skadades för att veta exakt hur det är med honom. Han gjorde initialt positiva framsteg, så vi trodde att han kunde vara tillgänglig för spel i OS. Men med tiden förvärrades hans skada och under fredagskvällen ringde Bostons general manager Don Sweeney mig och sade att enligt deras medicinska team skulle Pavel inte kunna spela en enda match i turneringen. De skulle inte släppa honom till OS. Vi är mycket ledsna över situationen, hela laget önskar Pavel ett snabbt tillfrisknande, säger Tjeckiens general manager Jiří Šlégr.

⚠️ ZMĚNA V NOMINACI oficiálně potvrzena Mezinárodním olympijským výborem | Zdravotní stav Pavla Zachy nedovolí jeho účast na olympijském turnaji. Na soupisce ho nahradí Filip Chlapík. 🇨🇿



Více v článku 📲 https://t.co/XkTpr6x4qG#milanocortina2026 #narodnitym pic.twitter.com/hMn36Gu9yS — Český hokej (@czehockey) February 7, 2026

Tjeckien tvingas i stället kalla in en ersättare till Pavel Zacha inför OS-turneringen. Det blir 28-årige Filip Chlapík, till vardags lagkapten för Sparta Prag hemma i Tjeckien, som kallas in för att ersätta Zacha. Chlapík har tidigare erfarenhet från 57 NHL-matcher med Ottawa Senators och de senaste säsongerna har han öst in poäng för Sparta Prag.

Pavel Zacha har gjort 15 mål och 37 poäng på 54 matcher i NHL den här säsongen, vilket är fjärde bäst av tjeckerna i ligan. 2024 var Zacha med och vann VM-guld med Tjeckien hemma i Prag.

Source: Pavel Zacha @ Elite Prospects