Centerns val – skriver på för konkurrenten
Joni Ikonen var en av Oskarshamns bästa målskyttar 2025/26. Nu stärker den finske centern plötsligt konkurrenten Södertälje SK.
Södertälje stärker sin centersida ytterligare inför 2026/27-säsongen. In kommer Joni Ikonen, direkt från en produktiv säsong i Oskarshamn.
Värvningen presenteras under tisdagen, i form av ett kontrakt över ett år.
– Joni är en spelskicklig center. Bra på att hålla i pucken och har ett bra skott. Han är även en bra tekare, säger sportchef Emil Georgsson i lagets kanaler.
Den nu 27-årige Joni Ikonen kom till Sverige för första gången redan 2015. Då klev han in i Frölundas juniorverksamhet och fick senare SHL-debutera. 2017 flyttade han hem till Finland, slog sig in i vårt grannlands JVM-lag, och etablerades sig i deras högstaliga. När Oskarshamn värvade tillbaka Ikonen var det efter en kort vända i Tjeckien.
Det blev totalt 34 poäng för Joni Ikonen under den gångna säsongen. 17 mål och 17 assist över 50 grundseriematcher. IKO mötte sedan Björklöven i kvartsfinal och förlorade med 0–4 i matcher. ”Löven” gick, som bekant, senare upp till SHL.
För Södertälje innebär detta att man har 13 forwards på kontrakt till seriestarten. Två målvakter och sju backar är också redan på plats.
