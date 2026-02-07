USA:s Charlie McAvoy åkte på en rejäl armbåge mot huvudet i matchen mellan Boston och Florida.

Nu svarar han – med en selfie.

Charlie McAvoy delar bild på sin skada. Foto: Bildbyrån och X.

De amerikanska hockeyfansen höll nog andan häromdagen när Floridas Sandis Vilmanis delade ut en rejäl armbåge i huvudet mot Charlie McAvoy. Den OS-uttagne stjärnbacken bröt matchen och återkom inte till isen.

Därefter har det dock framkommit att han åker till Milano för att spela OS, vilket är en lättnad för USA. Men med tanke på att han bröt käken i december och nu åkt på den här smällen, är nog McAvoy minst sagt mörbultad när han går in på isen i Santagiulia Arena.

I natt, svensk tid, delade McAvoy en bild på sin skada på X, utan någon text. Se inlägget här nedan!

Tacklingen bestraffades ”bara” med en tvåa på isen, vilket sedan blivit omdiskuterat.