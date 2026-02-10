Gruppspelet i damernas turnering i OS-hockeyn i Milano närmar sig sin upplösning. Under tisdagen spelar Damkronorna sin sista gruppspelsmatch mot Japan – som redan klara gruppsegrare. Påverkar det deras motivation? Under kvällen har vi sedan stormötet mellan Kanada och USA att se fram emot. Här är förutsättningar, tv-tider, tabeller och poängliga inför tisdagens OS-matcher.

Damkronorna har chansen att gå rent i grupp B. Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Damkronorna |

De svenska Damkronorna har imponerat i OS gruppspel och efter tre raka vinster kunde de på måndagen titulera sig gruppvinnare – utan att spela. Italiens vinst över Japan säkerställde nämligen att svenskorna tar hem grupp B, oavsett hur det går i den avslutande matchen mot just Japan. Det återstår att se hur det påverkar Sveriges insats i dagens match.

Japan har stått för en ojämn turnering med en enda seger på tre matcher. Den kom i premiären mot gruppjumbon Frankrike med uddamålet, 3–2. I laget finns inte mindre än fem spelare hemmahörande i Sverige. Målvakten Rei Halloran, som ännu inte fått speltid i turneringen, tillhör Järnbrotts HK i NDHL medan vi har två syskonpar i SDHL: Ayaka Hitosato och Haruka Toko i Linköping samt Aoi och Akane Shiga i MoDo respektive Luleå.

Prestigemöte mellan Kanada och USA i OS 2026

Sverige – Japan i all ära… Den stora matchen i OS under tisdagen är prestigemötet mellan Kanada och USA, en match som kommer att avgöra vilket av lagen som tar hem grupp A. Kanada har vunnit sin två matcher mot Schweiz och Tjeckien efter att deras premiär mot Finland blev uppskjuten till torsdag på grund av finskornas sjukdom. USA har också gått rent efter att ha vunnit sina tre matcher mot Tjeckien, Finland och Schweiz med sammanlagt 15–1.

USA har dominerat mot Kanada när de möts i förberedelserna inför OS, men det är Kanada som har vunnit fem av sju olympiska guld sedan damernas första OS 1998.

Avslutningsvis spelar Finland också en viktig match mot Schweiz. Efter att ha blivit nollade mot USA och Tjeckien jagar finskorna inte bara sin första vinst i turneringen – utan också sitt första mål efter sjukdomshaveriet under inledningen av turneringen.

Gårdagens resultat i OS 2026

Damer

Japan – Italien 2–3

Tyskland – Frankrike 2–1 (OT)

Schweiz – USA 0–5

Kanada – Tjeckien 5–1

Matcher i OS-hockey på tv idag (10/2)

Damer

12.10: Grupp B, Japan- Sverige (SVT/HBO Max)

(SVT/HBO Max) 16.40: Grupp B, Italien-Tyskland (SVT/HBO Max)

20.10: Grupp A, Kanada-USA (TV4/HBO Max)

21.10: Grupp A, Finland-Schweiz (TV4/HBO Max)

Hur ser jag OS-hockey på tv?

Se sändande bolag per match ovan.

SVT och TV4 delar på fri-TV-rättigheterna för ishockeyn, både herrarnas och damernas turneringar.

Alla ishockeymatcher under OS 2026 kommer även att finnas tillgängliga via streaming på HBO Max.

Här hittar du ett fullständigt sändningsschema för samtliga gruppspelsmatcher i OS 2026.

OS-tabell damer

Grupp A

LAG M V F O MS P 🇺🇸 USA 3 3 0 0 15–1 9 🇨🇦 Kanada 2 2 0 0 9–1 6 🇨🇿 Tjeckien 4 1 2 1 7–14 4 🇨🇭 Schweiz 3 1 3 0 4–12 2 🇫🇮 Finland 2 0 2 0 0–7 0

Grupp B

LAG M V F O MS P 🇸🇪 Sverige 3 3 0 0 14–2 9 🇮🇹 Italien 3 2 1 0 8–9 6 🇩🇪 Tyskland 3 2 1 0 8–7 5 🇯🇵 Japan 3 1 2 0 7–10 3 🇫🇷 Frankrike 4 0 3 1 4–13 1

Alla lag i Grupp A går vidare till kvartsfinalerna. Från Grupp B går de tre bästa lagen vidare till kvartsfinal.

Poängligan OS-hockey (damer)

Source: OG-W Scoring Leaders @ Elite Prospects

I vilka arenor spelas OS-ishockeyn?

Huvudarena: Milano Santagiulia Ice Hockey Arena (Milano, Italien). Publikkapacitet: cirka 14,000 åskådare.

Alternativ arena: Milano Rho Ice Hockey Arena (Milano, Italien). Publikkapacitet: 5 700 åskådare.

När spelas OS-finalen i ishockey 2026?