OS-hockey idag: Så spelas OS-finalen mellan Kanada och USA
Drömfinalen i OS-hockeyn är ett faktum. Under söndagen ställs Kanada mot USA i den avslutande matchen i vinterspelen i Milano. Tar Kanada sitt fjärde OS-guld sedan NHL-spelarna gjorde sitt intåg i de olympiska spelen 1998 – eller lyckas USA bärga sitt första guld sedan ”Miracle on Ice” i Lake Placid för 46 år sedan? Här är förutsättningar, tv-tider, och poängliga inför söndagens drama.
OS 2026: Spelschema | TV-tider | Grupper & tabell | Resultat | Allt om Damkronorna |
Dagen vi väntat på är här.
OS-finalen i ishockey blir en uppgörelse mellan Kanada och USA, precis som många hade förutsett.
Kanada tog sig till final via en dramatisk och omdebatterad semifinalseger med 3–2 mot Finland, där det avgörande målet kom från Nathan MacKinnons klubba med 36 sekunder kvar av tredje perioden. Utvisningen på finske backen Niko Mikkola som föregick målet kom att ifrågasättas av många då domaren inte tycktes reagera på den höga klubban mot ansikten på målskytten MacKinnon förrän spelaren själv ryckte till med huvudet. På reprisen kunde man också se att MacKinnon var den som slog till Mikkolas klubba så att den åkte upp i hans ansikte.
Finland försökte utmana målet för en offside på Macklin Celebrini, men lyckades inte få med sig domslutet. Därmed gick Kanada vidare efter att – för andra matchen i rad – kommit tillbaka efter underläge. I kvartsfinalen mot Tjeckien låg man under med 2–3 sent i tredje perioden innan Nick Suzuki kvitterade och Mitch Marner avgjorde i förlängningen.
USA hade en enklare resa till sin final efter den tuffa kvartsfinalen mot Sverige, där det blev 2–1 efter förlängning sedan Quinn Hughes skjutit den svenska medaljdrömmen i sank. Mot Slovakien blev det seger med klara 6–2 efter att amerikanerna gått fram till 5–0 redan i andra perioden. Jack Hughes blev tvåmålsskytt för amerikanerna medan backen Zach Werenski hade tre assist.
Därmed får vi nu en repris på finalen från 4 Nations Face-Off i fjol, en final som Kanada vann med 3–2 efter att Connor McDavid avgjort matchen i förlängningen.
Kanadas laguppställning i OS
Målvakter:
Jordan Binnington, St. Louis Blues
Darcy Kuemper, Los Angeles
Logan Thompson, Washington Capitals
Backar:
Cale Makar, Colorado Avalanche
Drew Doughty, Los Angeles Kings
Travis Sanheim, Philadelphia Flyers
Devon Toews, Colorado Avalanche
Thomas Harley, Dallas Stars
Colton Parayko, St. Louis Blues
Josh Morrissey, Winnipeg Jets
Shea Theodore, Vegas Golden Knights
Forwards:
Connor McDavid, Edmonton Oilers
Nathan MacKinnon, Colorado Avalanche
Sidney Crosby, Pittsburgh Penguins
Sam Reinhart, Florida Panthers
Macklin Celebrini, San Jose Sharks
Brandon Hagel, Tampa Bay Lightning
Bo Horvat, New York Islanders
Brad Marchand, Florida Panthers
Mitch Marner, Vegas Golden Knights
Mark Stone, Vegas Golden Knights
Nick Suzuki, Montréal Canadiens
Tom Wilson, Washington Capitals
Sam Bennett, Florida Panthers
Seth Jarvis, Carolina Hurricanes
Läget i laget: Backen Josh Morrissey är skadad och missar OS-finalen. Sidney Crosby är det frågetecken för. Han missade semifinalen mot Finland efter att ha skadats i kvartsfinalen mot Tjeckien. Jordan Binnington väntas starta mellan stolparna, uppbackad av Logan Thompson. Därmed återfinns Darcy Kuemper som tredjemålvakt på läktaren.
USA:s laguppställning i OS
Målvakter
Connor Hellebuyck, Winnipeg Jets
Jake Oettinger, Dallas Stars
Jeremy Swayman, Boston Bruins
Backar
Brock Faber, Minnesota Wild
Noah Hanifin, Vegas Golden Knights
Quinn Hughes, Minnesota Wild
Charlie McAvoy, Boston Bruins
Jake Sanderson, Ottawa Senators
Jaccob Slavin, Carolina Hurricanes
Zach Werenski, Columbus Blue Jackets
Jackson LaCombe, Anaheim Ducks
Forwards
Matt Boldy, Minnesota Wild
Kyle Connor, Winnipeg Jets
Jack Eichel, Vegas Golden Knights
Jake Guentzel, Tampa Bay Lightning
Jack Hughes, New Jersey Devils
Clayton Keller, Utah Mammoth
Dylan Larkin, Detroit Red Wings
Auston Matthews, Toronto Maple Leafs
J.T. Miller, New York Rangers
Brock Nelson, Colorado Avalanche
Tage Thompson, Buffalo Sabres
Brady Tkachuk, Ottawa Senators
Matthew Tkachuk, Florida Panthers
Vincent Trocheck, New York Rangers
Läget i laget: Inga kända skador. Connor Hellebuyck väntas starta i mål. Jackson LaCombe har varit åttonde back hela turneringen och har inte fått speltid i turneringen. Kyle Connor väntas göra honom sällskap på läktaren sedan han förlorat sin plats i laget till Clayton Keller.
Tidigare OS-finaler mellan Kanada och USA
Under den moderna eran med NHL-spelare i OS (1998 till 2014 innan årets turnering) har lagen mötts i två finaler, 2002 och 2010.
2002 i Salt Lake City vann Kanada finalen med 5–2 efter att Jarome Iginla och Joe Sakic blivit de stora hjältarna med två mål vardera.
2010 i Vancouver blev det desto jämnare. Då krävdes det förlängning för att skilja lagen åt. Zach Parise tvingade fram den för USA genom att göra 2–2 med 25 sekunder kvar av tredje perioden. Sidney Crosby blev sedan för evigt en kanadensisk folkhjälte när han sköt 3–2-målet inför en euforisk publik.
Så avgörs finalen i OS-ishockeyn
Vid oavgjort efter full tid:
- Förlängning: 20 minuter, 3 mot 3, sudden death
- Mellan varje period är det 18 minuters paus, under vilken isen spolas.
- Förlängningen fortgår tills ett mål avgjort matchen – ingen straffläggning alltså.
Gårdagens resultat i OS 2026
Herrar
Bronsmatch
- Slovakien-Finland 1–6
Matcher i OS-hockey på tv idag (22/2)
- 14.10: Kanada-USA (SVT/HBO Max) – Milano Santagiulia Ice Hockey Arena
Hur ser jag OS-hockey på tv?
Se sändande bolag per match ovan.
SVT och TV4 delar på fri-TV-rättigheterna för ishockeyn, både herrarnas och damernas turneringar.
Alla ishockeymatcher under OS 2026 kommer även att finnas tillgängliga via streaming på HBO Max.
Här hittar du ett fullständigt sändningsschema för samtliga gruppspelsmatcher i OS 2026.
Poängligan OS-hockey (herrar)
Source: OG Scoring Leaders @ Elite Prospects
I vilka arenor spelas OS-ishockeyn?
- Huvudarena: Milano Santagiulia Ice Hockey Arena (Milano, Italien). Publikkapacitet: cirka 14,000 åskådare.
- Alternativ arena: Milano Rho Ice Hockey Arena (Milano, Italien). Publikkapacitet: 5 700 åskådare.
Den här artikeln handlar om: