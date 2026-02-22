OS-hockey idag: Så spelas OS-finalen mellan Kanada och USA

Drömfinalen i OS-hockeyn är ett faktum. Under söndagen ställs Kanada mot USA i den avslutande matchen i vinterspelen i Milano. Tar Kanada sitt fjärde OS-guld sedan NHL-spelarna gjorde sitt intåg i de olympiska spelen 1998 – eller lyckas USA bärga sitt första guld sedan ”Miracle on Ice” i Lake Placid för 46 år sedan? Här är förutsättningar, tv-tider, och poängliga inför söndagens drama.

Connor McDavid och Zach Werenski drabbar samman i dagens OS-final mellan Kanada och USA.

Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Dagen vi väntat på är här.

OS-finalen i ishockey blir en uppgörelse mellan Kanada och USA, precis som många hade förutsett.

Kanada tog sig till final via en dramatisk och omdebatterad semifinalseger med 3–2 mot Finland, där det avgörande målet kom från Nathan MacKinnons klubba med 36 sekunder kvar av tredje perioden. Utvisningen på finske backen Niko Mikkola som föregick målet kom att ifrågasättas av många då domaren inte tycktes reagera på den höga klubban mot ansikten på målskytten MacKinnon förrän spelaren själv ryckte till med huvudet. På reprisen kunde man också se att MacKinnon var den som slog till Mikkolas klubba så att den åkte upp i hans ansikte.

Finland försökte utmana målet för en offside på Macklin Celebrini, men lyckades inte få med sig domslutet. Därmed gick Kanada vidare efter att – för andra matchen i rad – kommit tillbaka efter underläge. I kvartsfinalen mot Tjeckien låg man under med 2–3 sent i tredje perioden innan Nick Suzuki kvitterade och Mitch Marner avgjorde i förlängningen.

USA hade en enklare resa till sin final efter den tuffa kvartsfinalen mot Sverige, där det blev 2–1 efter förlängning sedan Quinn Hughes skjutit den svenska medaljdrömmen i sank. Mot Slovakien blev det seger med klara 6–2 efter att amerikanerna gått fram till 5–0 redan i andra perioden. Jack Hughes blev tvåmålsskytt för amerikanerna medan backen Zach Werenski hade tre assist.

Därmed får vi nu en repris på finalen från 4 Nations Face-Off i fjol, en final som Kanada vann med 3–2 efter att Connor McDavid avgjort matchen i förlängningen.

Kanadas laguppställning i OS

Målvakter:

Jordan Binnington, St. Louis Blues

Darcy Kuemper, Los Angeles

Logan Thompson, Washington Capitals

Backar:

Cale Makar, Colorado Avalanche

Drew Doughty, Los Angeles Kings

Travis Sanheim, Philadelphia Flyers

Devon Toews, Colorado Avalanche

Thomas Harley, Dallas Stars

Colton Parayko, St. Louis Blues

Josh Morrissey, Winnipeg Jets

Shea Theodore, Vegas Golden Knights

Forwards:

Connor McDavid, Edmonton Oilers

Nathan MacKinnon, Colorado Avalanche

Sidney Crosby, Pittsburgh Penguins

Sam Reinhart, Florida Panthers

Macklin Celebrini, San Jose Sharks

Brandon Hagel, Tampa Bay Lightning

Bo Horvat, New York Islanders

Brad Marchand, Florida Panthers

Mitch Marner, Vegas Golden Knights

Mark Stone, Vegas Golden Knights

Nick Suzuki, Montréal Canadiens

Tom Wilson, Washington Capitals

Sam Bennett, Florida Panthers

Seth Jarvis, Carolina Hurricanes

Läget i laget: Backen Josh Morrissey är skadad och missar OS-finalen. Sidney Crosby är det frågetecken för. Han missade semifinalen mot Finland efter att ha skadats i kvartsfinalen mot Tjeckien. Jordan Binnington väntas starta mellan stolparna, uppbackad av Logan Thompson. Därmed återfinns Darcy Kuemper som tredjemålvakt på läktaren.

USA:s laguppställning i OS

Målvakter

Connor Hellebuyck, Winnipeg Jets

Jake Oettinger, Dallas Stars

Jeremy Swayman, Boston Bruins

Backar

Brock Faber, Minnesota Wild

Noah Hanifin, Vegas Golden Knights

Quinn Hughes, Minnesota Wild

Charlie McAvoy, Boston Bruins

Jake Sanderson, Ottawa Senators

Jaccob Slavin, Carolina Hurricanes

Zach Werenski, Columbus Blue Jackets

Jackson LaCombe, Anaheim Ducks

Forwards

Matt Boldy, Minnesota Wild

Kyle Connor, Winnipeg Jets

Jack Eichel, Vegas Golden Knights

Jake Guentzel, Tampa Bay Lightning

Jack Hughes, New Jersey Devils

Clayton Keller, Utah Mammoth

Dylan Larkin, Detroit Red Wings

Auston Matthews, Toronto Maple Leafs

J.T. Miller, New York Rangers

Brock Nelson, Colorado Avalanche

Tage Thompson, Buffalo Sabres

Brady Tkachuk, Ottawa Senators

Matthew Tkachuk, Florida Panthers

Vincent Trocheck, New York Rangers

Läget i laget: Inga kända skador. Connor Hellebuyck väntas starta i mål. Jackson LaCombe har varit åttonde back hela turneringen och har inte fått speltid i turneringen. Kyle Connor väntas göra honom sällskap på läktaren sedan han förlorat sin plats i laget till Clayton Keller.

Tidigare OS-finaler mellan Kanada och USA

Under den moderna eran med NHL-spelare i OS (1998 till 2014 innan årets turnering) har lagen mötts i två finaler, 2002 och 2010.

2002 i Salt Lake City vann Kanada finalen med 5–2 efter att Jarome Iginla och Joe Sakic blivit de stora hjältarna med två mål vardera.

2010 i Vancouver blev det desto jämnare. Då krävdes det förlängning för att skilja lagen åt. Zach Parise tvingade fram den för USA genom att göra 2–2 med 25 sekunder kvar av tredje perioden. Sidney Crosby blev sedan för evigt en kanadensisk folkhjälte när han sköt 3–2-målet inför en euforisk publik.

Så avgörs finalen i OS-ishockeyn

Vid oavgjort efter full tid:

Förlängning: 20 minuter, 3 mot 3 , sudden death

20 minuter, , sudden death Mellan varje period är det 18 minuters paus, under vilken isen spolas.

Förlängningen fortgår tills ett mål avgjort matchen – ingen straffläggning alltså.

Gårdagens resultat i OS 2026

Herrar

Bronsmatch

Slovakien-Finland 1–6

Matcher i OS-hockey på tv idag (22/2)

14.10: Kanada-USA (SVT/HBO Max) – Milano Santagiulia Ice Hockey Arena

Hur ser jag OS-hockey på tv?

Se sändande bolag per match ovan.

SVT och TV4 delar på fri-TV-rättigheterna för ishockeyn, både herrarnas och damernas turneringar.

Alla ishockeymatcher under OS 2026 kommer även att finnas tillgängliga via streaming på HBO Max.

Här hittar du ett fullständigt sändningsschema för samtliga gruppspelsmatcher i OS 2026.

Poängligan OS-hockey (herrar)

I vilka arenor spelas OS-ishockeyn?