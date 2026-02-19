OS-hockey idag: Så spelas damernas bronsmatch och final

Vi har kommit till den sista dagen av damernas OS-turnering i ishockey. Då kan Damkronorna ta sin första mästerskapsmedalj sedan 2007 när man möter Schweiz i kampen om bronsmedaljen. Samtidigt väntar ett nytt episkt slag mellan USA och Kanada i finalen. Här är förutsättningar, tv-tider, och poängliga inför bronsmatch och final i OS 2026.

Damkronrona slåss för ett OS-brons idag.

Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

Damkronorna har inte tagit medalj i ett stort mästerskap sedan VM-bronset 2007. 19 långa år senare har årets OS-lag chansen att bryta medaljtorkan. Men då krävs seger mot Schweiz i torsdagens bronsmatch.

Senast Damkronorna slogs om en medalj i ett OS var 2014 i Sotji. Men den gången föll man mot just Schweiz med 3–4. Senast Sverige vann en OS-medalj på damsidan var för 20 år sedan i Turin när det blev silver efter finalförlusten mot Kanada.

Finalen 2006 är för övrigt den enda på de åtta olympiska spel som damhockeyn varit representerad i där USA och Kanada inte mötts i finalen. Men det gör de såklart under torsdagen. USA tog sig till final via 6–0 i kvartsfinalen mot Italien och 5–0 i semin mot Sverige. Kanada vann mot Tyskland med 5–1 i sin kvartsfinal och besegrade sedan Schweiz med 2–1 i sin semifinal efter två mål av lagkaptenen Marie-Philip Poulin.

Kanada har vunnit guld i fem av de sju OS-finaler de har spelat (2002, 2006, 2010, 2014 och 2022) medan USA har tagit två guld (1998 och 2018). I den här finalen gäller dock USA som stora favoriter efter att ha kört över Kanada med 5–0 i gruppspelet.

Så avgörs utslagsmatcherna i OS-ishockeyn

Damer – OS 2026

Vid förlängning använder damerna ett enhetligt format i hela slutspelet:

Förlängning: 10 minuter, 3 mot 3 , sudden death

10 minuter, , sudden death Straffläggning: Fem skyttar per lag Sedan sudden death-straffar



Damernas turnering har alltså ingen separat förlängningsregel för finalen, till skillnad från herrarna.

Gårdagens resultat i OS 2026

Herrar

Kvartsfinaler

Slovakien-Tyskland 6–2

Kanada-Tjeckien 4–3 (OT)

Finland-Schweiz 3–2 (OT)

USA-Sverige 2–1 (OT)

Kommande semifinaler 20/2

16.40: Kanada-Finland

21.10: USA-Slovakien

Matcher i OS-hockey på tv idag (19/2)

Damer

14.40: Bronsmatch – Schweiz-Sverige (TV4/HBO Max) – Milano Santagiulia Ice Hockey Arena

19.10: Final – USA-Kanada (SVT/HBO Max) – Milano Santagiulia Ice Hockey Arena

Hur ser jag OS-hockey på tv?

Se sändande bolag per match ovan.

SVT och TV4 delar på fri-TV-rättigheterna för ishockeyn, både herrarnas och damernas turneringar.

Alla ishockeymatcher under OS 2026 kommer även att finnas tillgängliga via streaming på HBO Max.

Här hittar du ett fullständigt sändningsschema för samtliga gruppspelsmatcher i OS 2026.

Poängligan OS-hockey (damer)

I vilka arenor spelas OS-ishockeyn?